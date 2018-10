Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes pretende que o critério seja "o da residência e não da nacionalidade".

ASTI pede ao próximo Governo o direito de voto universal

Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes pretende que o critério seja "o da residência e não da nacionalidade".

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) pede ao próximo Governo do Luxemburgo "o direito de voto universal de acordo com um critério de residência e não de nacionalidade".



À Rádio Latina, Sérgio Ferreira, porta-voz da organização, lembrou a importância de os temas da integração e da imigração figurarem no centro da ação dos governantes, conforme consta das reivindicações enviadas aos partidos da coligação (DP, LSAP e Déi Gréng) que negoceiam a constituição do futuro Executivo luxemburguês.



A inscrição automática nas listas eleitorais dos residentes estrangeiros que preencham as condições legais, a reforma do Conselho Nacional para os Estrangeiros (CNE) com a atribuição de maior responsabilidade e representatividade ou a criação de um observatório do racismo, do antisemitismo e da xenofobia são outras reivindicações da ASTI.

Suzi Martins



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.