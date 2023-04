"As barreiras relativas à residência foram levantadas e os procedimentos administrativos simplificados, mas poucos estrangeiros conhecem o seu direito de voto", afirma a associação de imigrantes.

Luxemburgo 4 min.

Eleições

ASTI critica processo para levar imigrantes a votar nas comunais

Ana TOMÁS "As barreiras relativas à residência foram levantadas e os procedimentos administrativos simplificados, mas poucos estrangeiros conhecem o seu direito de voto", afirma a associação de imigrantes.

As ações promovidas, até agora, para convencer os residentes não luxemburgueses a votar não são suficientes, considera a ASTI - Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes.

Numa carta aberta divulgada esta sexta-feira, horas antes de serem conhecidos os números atualizados dos inscritos nos cadernos eleitorais - mais 9.139 novas inscrições, em março, elevando para 41.336 o total de residentes estrangeiros inscritos para votar -, a organização tece várias críticas à forma como foi planeada e tem sido conduzida a campanha para promover o recenseamento eleitoral dos imigrantes com objetivo dos o levar a votar nas próximas comunais, de 11 de junho.

"As barreiras relativas à residência foram levantadas e os procedimentos administrativos simplificados, mas poucos estrangeiros conhecem o seu direito de voto", afirma a ASTI.

A associação dá como exemplo situações que geraram confusão, como o facto de algumas comunas terem enviado uma carta de informação pessoal aos seus residentes estrangeiros a pessoas que já estavam registadas e de alguns estrangeiros que se registaram online nem sempre receberem a confirmação do seu registo por parte da sua autoridade local, "o que aumenta a incerteza", aponta o organismo.

Mais envolvimento da comunidade

Outra das críticas da ASTI é dirigida ao que considera ser o pouco envolvimento de setores importantes da comunidade na formação dos chamados multiplicadores, pessoas que recebem formação do CEFIS para poderem informar devidamente as suas comunidades sobre o sistema eleitoral luxemburguês, visando promover o recenseamento e a participação eleitoral.

A associação questiona por que não foram também formados como multiplicadores, além de alguns que representam as respetivas comunidades estrangeiras, pessoas com funções mais abrangentes, como os professores do ensino secundário ou membros municipais eleitos.

Vídeo exclusivo. Marcelo apela ao voto nas comunais Na passagem pelo Luxemburgo, o Presidente da República português apelou à comunidade portuguesa que se inscreva para votar nas eleições comunais de 11 de junho.

"Por que é que esta tarefa deve ser deixada principalmente a pessoas de fora, quando diz respeito a todos nós?", questiona a ASTI, defendendo que devia ter sido criado um conceito de formação mais amplo, que apoiasse os esforços feitos por "comissões de integração comunitária ou associações com origem imigrante", que tentam conquistar novos eleitores entre os residentes estrangeiros, criando os seus materiais de informação e de forma voluntária.

"Muitas vezes atuam por conta própria", refere a ASTI, acrescentando que, apesar de alguns representantes eleitos e partidos estarem "abertamente envolvidos na campanha para registar estrangeiros nas eleições locais", na maioria dos casos, "o envolvimento dos políticos na campanha é limitado" a apenas "algumas aparições simbólicas e discursos a audiências alvo e já convencidas. convencidos".

Legitimidade democrática

"Com uma média nacional de 50% de residentes estrangeiros nas comunas, a legítima representatividade dos eleitos para s comunais resultante das eleições autárquicas de 11 de junho está em jogo, para não falar da falta flagrante de candidatos estrangeiros", denuncia a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes.

Para a ASTI, o sistema democrático luxemburguês só funcionará bem "se a sua base eleitoral for representativa de toda a população".

Divulgação insuficiente e barreira linguística

Mesmo com as cartas a estrangeiros residentes, os stands de informação, a gravação de vídeos de sensibilização e os folhetos distribuídos, a ASTI considera que a divulgação devia ir mais longe e mais próximo dos locais que os residentes frequentam diariamente.

"Há muito poucos cartazes em autocarros, elétricos e caminhos-de-ferro; nada ou muito pouco em espaços desportivos, centros culturais, escolas ou pontos de passagem. Quase não há publicidade para registo na rádio, televisão ou em redes sociais", elenca a associação.

Vídeo exclusivo. Primeiro-ministro Xavier Bettel faz apelo em português O primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel gravou para o Contacto, em língua portuguesa, um apelo à comunidade lusófona para se registar até 17 de abril nos cadernos eleitorais. Veja aqui o vídeo.

Além disso, aponta ainda a ASTI, nos cartazes afixados para as pessoas se registarem a comunicação é feita "com textos em luxemburguês", que são "dificilmente, ou mesmo nada, compreensíveis para os residentes estrangeiros visados e transmitem uma mensagem confusa".

Mesmo que esteja planeada uma campanha em grande escala até à data limite de inscrição nos cadernos eleitorais, 17 de abril, as férias da Páscoa podem ser um fator de interrupção do processo. "O tempo está a esgotar-se", afirma a associação, que considera que estas campanhas de inscrição não devem ter acontecer apenas durante um ano eleitoral, mas ser promovidas numa "base contínua". Devem fazer "parte de uma política de acolhimento de novos residentes estrangeiros" e encorajando-os a participar na vida eleitoral do país de acolhimento.

A ASTI admite que é que muitos estrangeiros podem não estar interessados em exercer o seu direito de voto, "uma tendência verificada em muitos países democráticos, particularmente entre os os jovens", mas critica a falta de importância política dada a todas estas questões nos próprios programas eleitorais, assim como falta de candidatos de origem estrangeira nas listas para as eleições municipais que se avizinham.

"No Luxemburgo, onde quase 50% dos residentes são estrangeiros, deve ser dado um verdadeiro impulso à sua participação nas eleições locais. Os luxemburgueses são automaticamente inscritos nos cadernos eleitorais. Por que não registar automaticamente todos os novos residentes estrangeiros, informando-os de que podem simplesmente cancelar o registo se não quiserem votar?", propõe a associação.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.