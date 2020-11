Com a pandemia a não querer dar tréguas e o distanciamento físico a ser essencial para limitar a propagação do novo coronavírus, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) decidiu propor a aprendizagem de línguas à distância. No entanto, para levar este projeto a cabo, a associação está à procura de voluntários.

ASTI apela a voluntários para prática de idiomas à distância

Susy MARTINS Com a pandemia a não querer dar tréguas e o distanciamento físico a ser essencial para limitar a propagação do novo coronavírus, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) decidiu propor a aprendizagem de línguas à distância. No entanto, para levar este projeto a cabo, a associação está à procura de voluntários.

Segundo a ASTI, praticar uma língua via telemóvel ou computador tem as suas vantagens, uma vez que dá uma maior flexibilização, sem deslocações e respeitando as regras sanitárias. A ideia da associação é que as pessoas possam estimular a aprendizagem oral de uma língua, adquirindo a confiança necessária para se exprimir em público.

Para já, a ASTI propõe este tipo de aprendizagem online para idiomas alemão, francês, luxemburguês e inglês. Para isso precisa de voluntários que disponibilizam um pouco do seu tempo para poderem falar com os formandos de forma individual, ou em pequenos grupos de duas a três pessoas.

Os interessados devem ter um bom conhecimento numa das quatro línguas propostas e contactar a ASTI (marc.faber@asti.lu ou 43 83 33 1).



