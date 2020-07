Acompanhar as pessoas em fim de vida com cuidados paliativos e assistir as famílias enlutadas são algumas das missões da associação Omega 90, que na quinta-feira apresentou o seu relatório de atividades referente ao ano passado.

Associação Omega 90 acompanha doentes graves até à morte

Susy MARTINS Acompanhar as pessoas em fim de vida com cuidados paliativos e assistir as famílias enlutadas são algumas das missões da associação Omega 90, que na quinta-feira apresentou o seu relatório de atividades referente ao ano passado.

Para além do serviço de consultas que acompanhou cerca de 800 pessoas, em 2019, 117 pessoas foram acompanhadas na “casa Omega”.



Esta instituição garante uma certa qualidade de vida e acompanha as pessoas gravemente doentes até à morte. Esta casa dispõe de 15 quartos individuais e é financiada pela Caixa Nacional de Saúde. Tanto o paciente, como os seus familiares são então acompanhados e enquadrados por uma equipa de profissionais.



Mais de 70 voluntários que seguiram uma formação especializada, completam a equipa e acompanham os doentes tanto nos centros hospitalares, como em lares ou ainda em casa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.