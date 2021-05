A associação de defesa dos direitos dos doentes diz também, em comunicado, que a política tarifária deste setor não é transparente e que é necessário estabelecer uma tabela de preços harmonizados.

Associação dos Doentes critica preços elevados e falta de higiene dos táxi-ambulâncias

Susy MARTINS

Os preços elevados praticados pelas empresas dos táxi-ambulâncias que transportam os doentes no Luxemburgo e a falta de higiene nalguns veículos, são as principais queixas da Associação dos Doentes (Patientevertriedung, em luxemburguês). A associação de defesa dos direitos dos doentes diz também, em comunicado, que a política tarifária deste setor não é transparente e que é necessário estabelecer uma tabela de preços harmonizados juntamente com a Caixa Nacional da Saúde (CNS).

Outra crítica que chega frequentemente à associação por parte dos doentes, diz respeito à higiene de certos veículos. Segundo a Patientevertriedung não se pode falar de um serviço qualitativo. Daí a reivindicação que sejam estabelecidos critérios de qualidade, tanto para o equipamento do veículo, como para a formação dos condutores.Para além disso, as autoridades competentes deveriam controlar mais os táxi-ambulâncias que circulam no país, frisa ainda a associação.

Atualmente existem 31 empresas no Luxemburgo que têm autorização por parte da CNS para exercer esta atividade.



