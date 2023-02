Problemas com chuveiros e falta de assistentes sociais estão entre os problemas apontados pelo presidente da LUkraine ao Edifício T, em Kirchberg.

Associação critica condições de acolhimento de refugiados ucranianos

Thomas BERTHOL Problemas com chuveiros e falta de assistentes sociais estão entre os problemas apontados pelo presidente da LUkraine ao Edifício T, em Kirchberg. O Ministério do Asilo não partilha desta posição.

Há "problemas sistémicos" no acolhimento de refugiados ucranianos, segundo Nicolas Zharov, presidente da associação LUkraine, exemplificando com algumas anomalias no Edifício T, estrutura de acolhimento onde estão atualmente alojados 570 refugiados ucranianos.

Mais de 1.500 refugiados ucranianos estão a viver em estruturas de acolhimento no Luxemburgo Mais de 1.500 refugiados ucranianos estão a viver em estruturas de acolhimento no Luxemburgo. No total, existem 19 instalações de alojamento no país, com uma capacidade de 2.369 camas.

Segundo ele, o espaço localizado em Kirchberg, na capital, tem falta de psicólogos, mediadores e assistentes sociais. "No caso dos psicólogos, a carência é sentida em todo o país. Não existem em número suficiente. Somos quase os únicos a oferecer este tipo de apoio psicológico há já seis meses".

"Desde o início de fevereiro, os beneficiários de proteção temporária (BPT) têm podido aceder a sessões de psicoterapia de qualidade, as mesmas que são oferecidas à população nacional, graças à Caixa Nacional de Saúde (CNS), que as paga", salientou, por sua vez, o Ministério do Asilo e da Imigração ao Virgule.

"Quartos mal aquecidos e chuveiros não funcionam"

"Esta oferta complementa as consultas gratuitas oferecidas pelas várias associações no Luxemburgo. O apoio social é prestado por equipas competentes da Cruz Vermelha e da Caritas, em cujo trabalho o Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla em francês) confia plenamente", acrescenta o gabinete do ministro Jean Asselborn (LSAP).

"Há também problemas com a comida, os quartos são mal aquecidos e os chuveiros não funcionam", considera Nicolas Zharov.

Quanto às instalações sanitárias, o Ministério observa que "apenas se conhece uma avaria no chuveiro de um andar do Edifício T". "Os trabalhos de reparação estão em curso. Por enquanto, as pessoas em causa podem utilizar os chuveiros no andar superior."

Instalações de aquecimento são antigas, diz ministério

Relativamente às refeições, o ministério indica que elas são "entregues três vezes por dia por um fornecedor experiente". "Os menus são elaborados por um nutricionista em estreita colaboração com os fornecedores", precisa.

O gabinete de Jean Asselborn reconhece que poderá haver alguns problemas no aquecimento da estrutura: "Como este é um antigo edifício administrativo que foi transformado em muito pouco tempo numa estrutura de acolhimento de emergência, com uma capacidade máxima de cerca de 1.000 camas, as instalações de aquecimento não são o equipamento técnico mais recente."

"Todos os quartos estão equipados com uma bomba de calor. Em caso de mau funcionamento de uma delas, o ONA encarregar-se-á do trabalho de manutenção a curto prazo", assegura o ministério.

Recorde-se que o ONA duplicou a sua capacidade de alojamento em 2022 com a chegada de refugiados ucranianos, na sequência da guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, passando de mais de 3.400 camas para um total de 7.013 camas.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

