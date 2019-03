Todos os anos há cerca de 300 stands das mais variadas associações no Festival das Migrações. Este ano o CLAE não comparticipou nas despesas de deslocação de artistas e convidados.

Associações queixam-se de falta de apoio do CLAE no Festival das Migrações

Henrique DE BURGO Todos os anos há cerca de 300 stands das mais variadas associações no Festival das Migrações. Este ano o CLAE não comparticipou nas despesas de deslocação de artistas e convidados.

As associações que marcaram presença no Festival das Migrações queixam-se da falta de apoio do Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE), para cobrir as despesas com escritores e artistas em geral.

Habituadas nos últimos anos a ajudas do CLAE para pagar as despesas de deslocação e alojamento, as associações veem-se agora obrigadas a arcar sozinhas com este encargo, sobretudo quando convidam escritores e artistas do estrangeiro.

A maioria das queixas chegou à Rádio Latina no fim de semana, na LuxExpo, em Kirchberg, durante o Festival das Migrações.

Guy Reger, presidente da associação Amizade Portugal-Luxemburgo (que vai mudar de nome para Amitié Plurielle Luxembourg), junta-se ao coro de críticas e diz que é preciso rever a missão do CLAE.

Confrontado com as críticas das associações, o vice-presidente do CLAE, Furio Berardi, reconhece e lamenta a situação, justificando o corte dos apoios com dificuldades financeiras.





De acordo com o dirigente associativo do CLAE, o orçamento deste Festival das Migrações chegou aos 340 mil euros. Em termos de apoios do Estado, a maior fatia chegou do Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI), com 90 mil euros. A comuna da cidade do Luxemburgo apoiou com 50 mil euros e o Ministério da Cultura com outros 10 mil. Os restantes 190 mil euros de despesas terão ficado a cargo do CLAE.

