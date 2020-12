O presidente da Confederação da Função Pública (CGFP) publicou esta segunda-feira nas redes sociais um desabafo em discordância com as medidas de contenção da pandemia tomadas pelo Executivo luxemburguês.

"Assim não." Presidente da CGFP critica Governo e medidas anti-covid

O presidente da Confederação da Função Pública (CGFP) publicou esta segunda-feira nas redes sociais um desabafo em discordância com as medidas de contenção da pandemia tomadas pelo Executivo luxemburguês.

"Assim não!", escreveu Romain Wolff numa publicação na sua página pessoal do Facebook. Wolff diz não perceber a decisão do Executivo em manter o comércio aberto ao domingo. O responsável critica ainda o facto de esta abertura estar publicitada "em todo o lado", quando ao mesmo tempo cafés e restaurantes são obrigados a manter as portas fechadas.

O presidente da CGFP lamenta que o setor da Horesca tenha sido obrigado a encerrar mesmo após estar a seguir todas as recomendações governamentais para limitar a propagação do novo coronavírus. Na mesma publicação, o dirigente questiona mesmo se não faria mais sentido limitar as atividades dos centros comerciais, que juntam muita gente sobretudo ao domingo.

Mas as críticas não se ficam pelo setor do comércio. Wolff escreve que há cada vez mais professores e alunos infetados nas escolas, o que faz dos estabelecimentos escolares focos de contágio. E lamenta que o mesmo se passe nas administrações da Função Pública sem que o Governo atue.

Na próxima segunda-feira, 14 de dezembro, está prevista uma reunião dos comités do Sindicato da Função Pública para analisar a situação atual.

