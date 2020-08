O ministro das Relações Exteriores, Jean Asselborn, declarou que queria dar o exemplo. "Acho que os que vivem em Berlim muitas vezes não sabem o quanto as aldeias aqui na fronteira cresceram juntas."

Asselborn recusa teste obrigatório de covid-19 na Alemanha

Sarah CAMES O ministro das Relações Exteriores, Jean Asselborn, declarou que queria dar o exemplo. "Acho que os que vivem em Berlim muitas vezes não sabem o quanto as aldeias aqui na fronteira cresceram juntas."

A reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE acontece em Berlim esta sexta-feira e, entre outras coisas, é discutida a situação no Médio Oriente e as manifestações em curso na Bielorrússia.

O encontro termina com uma discussão sobre as implicações geopolíticas da pandemia de covid-19. O ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, porém, enviou um sinal claro sobre a sua posição ainda antes de chegar.



Segundo o "Bild-Zeitung", Asselborn recusou-se a fazer um teste obrigatório de covid-19 antes de chegar a Berlim. Desde 20 de agosto, Luxemburgo não é mais uma área de risco na Alemanha, mas é obrigatório um teste para pessoas que estiveram em uma área de risco nos últimos 14 dias.

Enquanto o homólogo belga Philippe Goffin "aceitou o teste obrigatório sem reclamar", de acordo com o “Süddeutsche Zeitung”, Asselborn anunciou antes de sua partida: "Eu não farei, logo, não vou". "Não sou de criar problemas. Só queria dar o exemplo", disse ainda. O ministro participou da reunião ainda assim.

Ele chamou a obrigação de teste de "distração" e falou da especial coexistência na região de fronteira. "Com as regras de quarentena podemos destruir ainda mais aqui do que com a polícia nas fronteiras. Acho que muitas vezes quem vive em Berlim não sabe o quanto as aldeias cresceram juntas nas fronteiras. "



Em Berlim, não foi feita uma exceção especial para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma vez que não tinha estado no Luxemburgo antes da viagem a Berlim, quando o país ainda era considerado uma zona de risco. O político andou de bicicleta pela França desde dois de agosto - uma viagem que ele documentou nas redes sociais todos os dias.

Edição de Ana Patrícia Cardoso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.