Asselborn recebe ameaça de morte virtual

Redação O ministro das Relações Exteriores recebeu uma mensagem "profética" de morte. Em causa está a sua posição no conflito entre a Palestina e Israel.

Asselborn recebeu, no passado domingo, 21, uma mensagem de que sua morte seria "profetizada" se ele não mudasse sua política para o Oriente Médio. Asselborn publicou a mensagem e uma declaração no Facebook.



O escritor, que segundo Asselborn vive e trabalha no Luxemburgo, escreve que tem uma "mensagem profética" para o ministro das Relações Exteriores. Se este mantiver suas políticas "pró-Palestina" e "anti-Israel", ele morrerá no próximo ano, diz a mensagem, concluindo com as palavras: "Não atire no portador da mensagem. Mas não tenho medo de passar a palavra do Senhor ".

Na mensagem que escreveu, o ministro admite que ficou chocado. "Não é como se eu nunca tivesse recebido essas cartas, especialmente de países como Hungria ou Áustria. Mas de um autor de Luxemburgo, isso é mais preocupante", disse Asselborn. Colocou ainda a questão de onde virá "a motivação para formular tal ameaça", uma vez que ele sempre ocupou uma posição neutra na política do Oriente Médio e defendeu uma solução de dois estados.

O Ministério Público já está a investigar as motivações do autor e possível perigo.

Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.

