Asselborn reage a críticas do Coletivo Refugiados entre acusações de discriminação no SHUK

O Coletivo Refugiados reiterou, em conferência de imprensa e através de comunicado, críticas a vários aspetos da política de acolhimento de refugiados do Luxemburgo, nomeadamente em relação ao tempo de retenção de famílias com menores e à estrutura de acolhimento de urgência em Kirchberg (SHUK). E Jean Asselborn, ministro da Imigração e do Asilo, respondeu também através de comunicado.

A lei de 8 de março de 2017 aprovou o prolongamento, de 72 horas até sete dias, o tempo máximo de retenção das famílias com menores e o Coletivo continua a insurgir-se contra a “falta de proteção dos interesses das crianças” neste contexto. Asselborn argumenta que, numa avaliação europeia em função de Schengen, “as 72 horas não garantem efetividade em matéria de repatriamentos”.

Além disso, no plano interno, o ministro alega que os “repatriamentos forçados” colocaram as forças de segurança perante grandes dificuldades para a sua execução e que a medida visa “contrariar abusos de quem solicite proteção internacional”. Asselborn tentou ainda desdramatizar ao indicar que o tempo de retenção para famílias com crianças não passou, “desde a aprovação da lei, dos 3,46 dias”. O comunicado informa também que “a prioridade do Governo continuam a ser os regressos voluntários, sobretudo nos casos das famílias com crianças”.

O comunicado ministerial é, contudo, omisso quanto à rejeição que o Coletivo voltou a fazer, no caso de alternativas a aguardar pela deportação no centro, do uso de pulseiras eletrónicas e ao pagamento de uma caução no valor de cinco mil euros.

Outro ponto que mereceu críticas do Coletivo Refugiados, por ser considerado uma realidade discriminatória, é a estrutura de acolhimento de urgência em Kirchberg. O Coletivo considera a estrutura “mais o resultado de um compromisso político muito distante de quaisquer considerações humanas”.

Por outro lado, o Coletivo refere que, “mais do que uma alternativa à retenção, o SHUK é uma alternativa ao acolhimento para fingir ser um lugar clássico de receção. Há, portanto, uma discriminação relativa às pessoas que são colocadas num hangar sem intimidade e os outros acolhidos nos espaços a isso destinados”.

O ministro contesta que se trate de uma alternativa ao acolhimento, considerando que é “uma alternativa ao centro de retenção” destinada “a quem pede proteção internacional e já tem as suas impressões digitais registadas no sistema Eurodac”. É uma estrutura para “evitar que os abrangidos pelo sistema de Dublin não se adaptem ao Luxemburgo. Visa, ainda, limitar as novas chegadas de movimentos secundários, simplificando as transferências voluntárias para os países responsáveis”.

Mas o Coletivo cita a regra de Dublin para considerar que os envolvidos são “pessoas que pedem proteção internacional (DPI) como as outras em matéria de acolhimento. A colocação nesta estrutura é uma medida de restrição de liberdade que, no caso de uma ordem de deportação, deveria servir como controlo reforçado para obter uma taxa de repatriamento mais elevada. O facto de se concentrar num lugar precário todos estes casos da regra de Dublin (com situações muito desiguais) acaba por convencê-los de que não resta outra opção que não seja a fuga antes da transferência forçada”. E, deste modo, o Coletivo interrgoa-se sobre o objetivo real da estrutura: “Melhorar a aplicação da regra de Dublin, transferindo de modo mais efetivo quem pede proteção internacional ou apenas desembaraçar-se deles?”. E, como alguns deles ficam limitados durante mais de seis meses, pelo que “serão aceitáveis as suas condições de urgência no Luxemburgo?”.

Asselborn lembra que, nestes casos, “o Luxemburgo não é o Estado onde apresentaram o primeiro pedido de asilo que será o responsável pelo tratamento do seu pedido ou pelo repatriamento”. E enumera condições que, em sua opinião, negam o caráter precário da estrutura como “o enquadramento psicológico através de quatro agentes só para esse fim” e a divisão das pessoas pelas “18 tendas disponíveis, embora cada tenda tenha capacidade para 12 pessoas”. A presença média na estrutura “é de 30 dias e só em casos raros se superou os seis meses” por “atrasos nas respostas dos outros Estados-membros e pelo tempo de organização das transferências”.