A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem (CCDH) acusa o Estado luxemburguês de usar métodos "indignos" no acolhimento dos requerentes de asilo, quando se trata de apurar, em pormenor, se são menores ou adultos. O ministério do Interior nega as acusações.

Asselborn nega violação de testes médicos aos refugiados

A Comissão Consultiva dos Direitos do Homem (CCDH) acusa o Estado luxemburguês de usar métodos "indignos" nos testes de admissão dos requerentes de asilo, com o objetivo de apurar se são menores ou adultos. A CCDH fala na existência de "exames médicos que incluem apalpação e fotografia aos órgãos genitais dos requerentes de asilo para determinar a sua idade". Uma prática que qualifica de "violação deontológica".



O ministério da Imigração luxemburguês nega agora as acusações da CCDH. Em comunicado enviado à imprensa o ministro da tutela, Jean Asselborn, nega que os exames médicos incluam apalpação dos órgãos genitais ou fotografia aos genitais, mas admite no entanto a existência de exames para dissipar as dúvidas sobre a idade dos requerentes de asilo.



O ministro acrescenta que o Laboratório Nacional de Saúde abandonou a prática de tirar fotografias em 2017 à exceção das fotos de retrato. Segundo Asselborn, estes testes clínicos são essenciais, em caso de dúvida, "para impedir que adultos beneficiem, de forma fraudulenta, dos apoios do Estado reservados exclusivamente aos menores".

Avelino Gomes