Nathalie Loiseau foi recebida pelo homólogo luxemburguês. Reforço da cooperação foi um dos assuntos em debate.

Asselborn em reunião com ministra francesa

Paulo Jorge PEREIRA O ministro luxemburguês dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, reuniu-se com a homóloga francesa, tendo sido abordados vários temas das relações bilaterais entre o Grão-Ducado e França. Uma das questões em causa foi política europeia, salientando-se a preparação do Conselho dos Assuntos Gerais da União Europeia (UE), agendado para o próximo dia 14.

Neste caso, Asselborn sublinhou “os esforços conjuntos dos dois países no sentido de uma Europa mais unida, mais forte e mais próxima dos cidadãos”.

Ao mesmo tempo, a ocasião foi aproveitada para que os ministros estabelecessem uma avaliação quanto ao momentos das relações entre os dois países. Neste contexto, “os ministros regozijaram-se com a excelência do relacionamento e abordaram diversas pistas para que seja concretizado um reforço da cooperação nos mais variados campos de interesses comuns”.

Segundo informação divulgada pelo próprio ministério, tratou-se também de uma forma de recuperar o espírito do “primeiro seminário intergovernamental franco-luxemburguês, realizado no passado dia 20 de março em Paris”.



Temas recuperados

Recorde-se que, nessa cimeira ao mais alto nível entre Luxemburgo e França, Asselborn teve oportunidade de conversar com o presidente francês, Emmanuel Macron, mas também com a ministra Nathalie Loiseau. A saída da União Europeia por parte do Reino Unido, a política comercial da UE, o desenvolvimento da Europa social, o quadro financeiro plurianual da União pós-2020 e o respeito pelo estado de Direito na União foram temas analisados. Na altura, os ministros dialogaram sobre as negociações em curso para a concretização do Brexit e acerca do futuro relacionamento europeu com o Reino Unido.

Por outro lado, em relação ao quadro financeiro plurianual, o ministro luxemburguês afir-mou-se favorável a um “orçamento europeu ambicioso e capaz de assumir a emergência de novas prioridades”.

No capítulo da dimensão social da União Europeia, Asselborn reconheceu progressos significativos como a proclamação do pilar social da UE ou a revisão da diretiva sobre o destacamento de trabalhadores. E acentuou que Luxemburgo e França estão “unidos e sempre empenhados na afirmação de valores de progresso e equidade social”.



Na escola em Vauban

Entretanto, além da reunião de trabalho com o homólogo luxemburguês, Nathalie Loiseau também marcou presença na inauguração oficial da Escola e Liceu Francês localizada em Vauban, ao lado da Grã-Duquesa Maria Teresa e do primeiro-ministro Xavier Bettel.

Essa presença serviu como forma de participar numa discussão sobre o futuro da União Europeia que contou com perto de 350 alunos de diferentes níveis e dos respetivos professores.