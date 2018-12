O Governo luxemburguês não tem indicação de residentes do país entre as vítimas do ataque desta terça-feira em Estrasburgo.

Asselborn diz que não há vítimas luxemburguesas no ataque em Estrasburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu esta manhã à RTL que “não há vítimas luxemburguesas no atentado que ocorreu perto do mercado de Natal daquela cidade francesa”.

Jean Asselborn adiantou ainda ter decorrido esta manhã uma reunião do gabinete de crise dos serviços de segurança do Luxemburgo, não avançando contudo se o país vai reforçar, ou não, as medidas anti-terrorismo.

O grão-ducado mantém há vários anos o nível de alerta 2, o segundo mais baixo no plano de segurança contra atentados.

CSV questiona Governo sobre segurança na sequência do atentado em Estrasburgo.

O Partido Cristão Social (CSV) quer saber se o Governo pretende reforçar a segurança nas imediações dos mercados de Natal no Luxemburgo.

Depois do tiroteio de ontem à noite em Estrasburgo, os deputados do CSV Gilles Roth e Léon Gloden apresentaram uma pergunta parlamentar em que pedem esclarecimentos sobre as medidas de segurança.

Os dois políticos querem saber se o Governo vai reavaliar o nível de ameaça terrorista no grão-ducado, tendo em conta a proximidade geográfica com a cidade francesa, onde ontem ocorreu o ataque.

O local do atentado, junto ao mercado de Natal de Estrasburgo, também é muito visitado anualmente por residentes do grão-ducado.

O CSV pede ainda informações sobre o policiamento nos mercados de Natal. Será que vai ser reforçado?

Questões para as quais não há para já resposta oficial.