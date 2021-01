A Associação Internacional de Transporte Aéreo pediu à União Europeia para apoiar a iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que propôs um certificado europeu de vacinação contra a covid-19.

Asselborn contra certificado de vacinação

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, está contra a criação de um certificado europeu de vacinação. Uma opinião partilhada na terça-feira à tarde no Parlamento em resposta a uma pergunta do deputado Fernand Kartheiser (ADR) que queria conhecer a posição do Governo luxemburguês sobre a certificação de vacinação ou eventuais privilégios para as pessoas que aderiram à vacina contra a covid-19.

Jean Asselborn começou por lembrar que o Luxemburgo é contra a obrigatoriedade da toma da vacina, sendo que a campanha de vacinação está baseada no voluntariado. O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou, no entanto, que quando todo o ser humano tiver acesso à vacina contra a covid-19, poderá voltar a ponderar essa opção. Mas antes disso está fora de questão.

Quem também se mostrou "reticente" quanto à criação de um passaporte comunitário de vacinação contra a covid-19 foi a França e a própria Organização Mundial da Saúde (OMS).



A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que engloba 290 companhias aéreas, pediu ontem à União Europeia para apoiar a iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que propôs um certificado europeu de vacinação contra a covid-19, para que as pessoas que foram vacinadas possam viajar livremente na Europa.

Os chefes de Estado da União Europeia reúnem-se esta quinta-feira, com a proposta do primeiro-ministro grego em cima da mesa. Espera-se que eles instruam a Comissão a tomar medidas a desenvolver uma certificação comum de vacinação.



com Lusa

