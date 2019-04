Na véspera da visita de Theresa May à França e à Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês não resisitiu a fazer uma piada sobre os ingleses na reunião dos chefes da diplomacia europeia, esta segunda-feira, no Luxemburgo.

Asselborn compara Brexit a "pasta de dentes"

Numa altura em que todos os olhos estão voltados para o Reino Unido, numa semana decisiva para o Brexit, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reuniram-se esta segunda-feira de manhã no Luxemburgo, dois dias antes de uma cimeira extraordinária da UE. Jean Asselborn não resisitiu a fazer uma piada com os ingleses: "Os britânicos fizeram do acordo um 'não acordo'. Agora querem voltar ao acordo. É como a pasta de dentes: sai do tubo com facilidade, mas é difícil voltar a entrar. De qualquer forma, estamos a fazer o nosso melhor para ajudar", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, à saída do encontro.

Portugal defende que a União Europeia deve conceder ao Reino Unido a extensão do prazo de saída que Londres solicitar, sem entrar numa “lógica de condicionalidade muito restrita”, declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva.



“Nós não somos muito partidários de condicionalidades muito restritas. Já fomos vítimas dessa lógica da condicionalidade muito restrita. E, portanto, é evidente que se o Reino Unido quiser uma extensão do prazo que vá além da data das próximas eleições europeias (23 a 26 de maio), o Reino Unido tem de realizar eleições europeias, mas pensamos que não devemos acrescentar a essas condições (outras) condições que fossem demasiado penalizadoras da posição britânica”, afirmou Augusto Santos Silva, no Luxemburgo.

No início de uma semana marcada por mais uma cimeira consagrada ao Brexit, na qual os 27 Estados-membros se vão pronunciar sobre o mais recente pedido de extensão do Artigo 50º apresentado pela primeira-ministra Theresa May, Santos Silva, que se deslocou ao Luxemburgo para um encontro de chefes de diplomacia da UE, indicou que manteve uma “pequena reunião” com o seu homólogo britânico, Jeremy Hunt, a quem reiterou “que a posição portuguesa é muito simples”.

“Nós entendemos que o Reino Unido tem um problema, não propriamente com a União Europeia, mas, como eu costumo dizer, consigo próprio. Isto é, tem de definir o que quer para o seu próprio futuro, para a sua relação futura com a UE. E, do ponto de vista português, a UE deve dar ao Reino Unido o tempo de que o Reino Unido precisa para tomar ele próprio uma decisão sobre o seu futuro”, declarou.

Desse modo, apontou, a posição portuguesa, “que já foi expressa pelo primeiro-ministro no último Conselho Europeu, é (…) muito favorável a que o Reino Unido tenha a extensão do prazo de saída pelo tempo que for necessário para que o seu processo político de decisão interna seja concluído”, admitindo Portugal que essa extensão possa ser “significativa”.

Lembrando que a questão será agora tratada ao nível de chefes de Estado e de Governo da UE, no Conselho Europeu extraordinário agendado para a próxima quarta-feira, a sensivelmente 48 horas do novo prazo que a UE dera ao Reino Unido para abandonar o bloco europeu caso o parlamento britânico não aprovasse o Acordo de Saída, Santos Silva afirmou que a atitude de Portugal será “uma vez mais contribuir para que haja um consenso, neste caso a unanimidade necessária” a 27.

Theresa May formalizou na sexta-feira um segundo pedido de prorrogação da data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até 30 de junho, indicando estar a preparar-se para realizar eleições europeias em maio. No Conselho Europeu de quarta-feira, em Bruxelas, os dirigentes dos 27 vão dar a sua opinião sobre a questão do adiamento e da sua duração, numa altura em que se aproximam as eleições europeias.

