Embora tenha decidido não expulsar diplomatas russos, o Governo do Grão-Ducado resolveu convocar "para consultas" o seu representante na capital russa.

Asselborn chama embaixador luxemburguês em Moscovo

Jean Asselborn, ministro luxemburguês dos Negócios Estrangeiros e Europeus, convocou "para consultas" o seu embaixador em Moscovo, segundo informou o Governo do Grão-Ducado em comunicado.

"No contexto do ataque de Salisbury, o Governo luxemburguês está plenamente solidário com o Reino Unido face a esta grave colocação em causa da nossa segurança comum", refere-se no documento, a propósito da tentativa de assassínio de que foram alvo o ex-espião Skripal e a sua filha.

"O Governo luxemburguês condena, com a maior firmeza, o ataque cometido e subscreve a análise do Governo do Reino Unido segundo a qual é altamente provável que a Federação da Rússia seja responsável por este ato e que não existe outra explicação plausível", acrescenta o comunicado.



