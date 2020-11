Com 306 pedidos de informação enviados ao ITM, nos primeiros nove meses do ano, o mobbing (palavra utilizada para descrever o bullying no local de trabalho) continua nas empresas do Luxemburgo. Isto apesar do número elevado de pessoas em teletrabalho.

Assédio moral no trabalho continua relevante no Luxemburgo

Jean-Michel HENNEBERT Com 306 pedidos de informação enviados ao ITM, nos primeiros nove meses do ano, o mobbing (palavra utilizada para descrever o bullying no local de trabalho) continua nas empresas do Luxemburgo. Isto apesar do número elevado de pessoas em teletrabalho.

Se a pandemia forçou alguns funcionários no Grão-Ducado a distanciarem-se fisicamente de seu local de trabalho, esta não interrompeu a continuação de alguns comportamentos abusivos, adianta a versão francesa do Wort.



Nos primeiros nove meses do ano, 306 pedidos de informação sobre assédio no trabalho foram oficialmente enviados para a Inspecção de Trabalho e Minas (ITM), adiantou Dan Kersch, Ministro do Trabalho, numa resposta parlamentar. Oito queixas foram registadas.

Números representam ligeira melhoria em relação a 2019, quando foram registados 431 pedidos de informação e 13 queixas em todo o ano. Embora o Ministério do Trabalho declare que está "a preparar um projeto de lei contra o mobbing no local de trabalho", não foram especificados pormenores.

É de notar que, para este tipo de queixa, a legislação prevê que cabe à vítima provar que "os seus direitos ou dignidade foram violados", através de "um ambiente intimidante, humilhante ou degradante" ou que "afeta o seu estado de saúde". Até à data, não está prevista qualquer mudança nesta abordagem, resumiu Dan Kersch.

De acordo com os últimos dados, o número de pessoas que afirmam ser vítimas de mobbing aumentou de 12,4%, em 2014, para 18,1%, em 2018. Os principais comportamentos apontados são a atribuição de tarefas sem sentido, a crítica constante e o facto de ser ignorado.

Tradução e edição de Ana Patrícia Cardoso.

