As autoridades ainda não conseguiram perceber se o grupo de jovens que rouba telemóveis, computadores e roupa de marca é o mesmo.

Assaltos na Gare e em Bertrange colocam a polícia em alerta

As autoridades ainda não conseguiram perceber se o grupo de jovens que rouba telemóveis, computadores e roupa de marca é o mesmo.

Um grupo de quatro jovens, com idades entre os 16 e os 22 anos, assaltou duas pessoas numa paragem de autocarro, nas proximidades do Centro Atert, em Bertrange. De acordo com as autoridades, chamadas ao local, o incidente aconteceu por volta das 20h30 e os alegados assaltantes falavam luxemburguês.

Nenhum dos indivíduos foi até agora identificado. Quer o IPhone 11, quer o boné da Gucci que o grupo roubou foram encontrados pouco depois junto ao pavilhão desportivo de Bertrange. Com um inquérito em andamento, as autoridades lançaram no entanto um apelo a eventuais testemunhas.

Antes, logo pela manhã, outra mulher foi abordada, sem qualquer violência, por um grupo de jovens, quando estacionou o seu carro nas imediações da Gare da cidade do Luxemburgo. Só se apercebeu mais tarde que os indivíduos lhe tinha roubado a mala da parte de trás do carro. Comunicou o roubo de um computador.

As autoridades ainda não conseguiram perceber se o grupo de jovens que rouba telemóveis, computadores e roupa de marca é o mesmo. De qualquer forma, lembram que quem tiver qualquer informação sobre cada um dos casos deve contactar a linha de emergência 113.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.