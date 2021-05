Um homem foi assaltado por um grupo de quatro indivíduos quando atravessava a ponte do viaduto que liga o bairro da gare ao centro da cidade do Luxemburgo.

Assaltos na capital e em Colmar-Berg

Agressões e roubos em plena rua têm sido cada vez mais frequentes no Luxemburgo. A polícia dá hoje conta de mais dois assaltos. Um homem foi assaltado por um grupo de quatro indivíduos quando atravessava a ponte do viaduto que liga o bairro da gare ao centro da cidade do Luxemburgo. O caso ocorreu por volta das 16:20 desta quinta-feira. Um dos suspeitos agarrou a vítima enquanto os outros lhe roubaram um fio que trazia ao pescoço.

Os delinquentes fugiram depois em direção ao planalto do Santi-Esprit. Está em curso uma investigação para identificar e deter os quatros suspeitos.Um pouco mais tarde (21:20) em Colmar-Berg, no norte do país, um adolescente foi agredido por dois jovens para lhe roubar as sapatilhas.

O menor de idade sofreu ferimentos ligeiros. Denunciou o caso à polícia que tem uma investigação em curso.



