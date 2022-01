Assaltos e posse de droga. O fim de semana da polícia na Cidade do Luxemburgo

Reportagem A Gare é o bairro que queremos amar

Dificilmente haverá no Grão-Ducado bairro mais mal-amado do que a Gare. É espaço de prostituição, tráfico e delinquência, mas também é o lugar onde o Luxemburgo fervilha e se abre ao mundo. Quando toda a gente fala do maior quartier da capital a preto e branco, aqui fica a história de todas as suas cores. Mergulho num território em gentrificação.