Assaltos a residências em queda no Luxemburgo

Manuela PEREIRA O número de assaltos a casas habitadas caiu mais de 7% em 2019 face ao ano anterior.

Mais de 1.400 habitações ocupadas foram roubadas no Luxemburgo nos 12 meses de 2019. Esse número cai consideravelmente para 640 furtos no que diz respeito a habitações desocupadas, verificando-se um ligeiro aumento de dez casos comparativamente a 2018.

Estes dados são extraídos do relatório anual da Polícia Grã-Ducal. Felizmente, os furtos violentos são raros no país. As autoridades policiais dão conta de cinco casos de ‘homejacking’ em 2019.

Cinco assaltos a residências com os proprietários lá dentro, ameaçados e/ou agredidos pelos ladrões. A polícia revela que os assaltos ocorrem geralmente em meio urbano, em habitações próximas de grandes eixos rodoviários e perto das fronteiras com os países vizinhos.

De acordo com a mesma fonte, normalmente os ladrões escolhem sextas e sábados ao cair da noite para atuarem. As alturas do ano mais propícias para assaltos a residências é o início do verão e os meses de inverno.



