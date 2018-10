Um homem invadiu o espaço de controlo técnico de automóveis pouco antes do fecho, ameaçou o funcionário que estava na caixa com uma faca e fugiu com o produto do roubo.

Assalto na estação de controlo de Sandweiler

Um homem aproveitou o final da tarde, perto das 18h40, para assaltar a estação de controlo de Sandweiler, tendo entrado nas instalações quando os últimos veículos eram submetidos a exame.

Segundo informações das autoridades partilhadas através da rede social Twitter, o indivíduo invadiu o espaço do funcionário que estava na caixa, ameaçou-o com uma face e escapou-se com o produto do roubo.

A polícia descreve o assaltante como "um homem de pele branca, tem perto de 1,80 metros de altura, usava um capuz e um lenço pretos".





