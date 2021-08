Um jovem foi assaltado ontem à noite, por volta das 22h, na route du Vin, em Grevenmacher.

Assalto

Jovem violentamente agredido em Grevenmacher

Susy MARTINS Um jovem foi assaltado ontem à noite, por volta das 22h, na route du Vin, em Grevenmacher.

Segundo as autoridades policiais, a vítima estava na paragem de autocarros quando um grupo de jovens o agrediu e lhe roubou a carteira. A vítima sofreu alguns ferimentos mas ainda conseguiu fugir, evitando que a situação violenta não escalasse ainda mais.

Quando os agentes da polícia chegaram ao local, dois dos jovens conseguiram escapar. Um foi intercetado alguns metros do local do assalto, enquanto que um outro desapareceu. Outros dois jovens que faziam parte do grupo, e que não tentaram fugir, foram identificados no local do assalto.

As autoridades dão conta de que as investigações à volta deste caso ainda estão a decorrer e que o Ministério Público foi informado do sucedido.



