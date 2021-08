A polícia disparou ontem contra um assaltante armado com uma faca que "atacou" os agentes policiais, em Ettelbruck, no final de uma perseguição policial. O assaltante atingido faleceu no hospital. O Ministério Público de Diekirch descreve o incidente fatal.

Assalto e perseguição

Luxemburgo. Homem morto a tiro pela polícia após ataque com faca e violento assalto

Um violento incidente após uma perseguição policial que ocorreu ontem, sábado, pelas 19h00, acabou por ser fatal para o agressor.

Perante o ataque com uma faca do sujeito aos polícias, um tiro foi disparado contra o agressor que ficou gravemente ferido, informa um comunicado do Ministério Público de Diekirch divulgado esta manhã de domingo. O homem foi levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite.

Tudo terá começado quando o homem ameaçou com uma faca o condutor de um veículo em Hosingen num assalto, obrigando-o a entregar-lhe o automóvel. O assaltante fugiu no veículo roubado em direção a Ettelbruck.

O alarme foi dado e uma patrulha policial iniciou então uma perseguição ao homem. Os agentes policiais conseguiram fazer parar o automóvel em Ettelbruck, conta o comunicado do Ministério Público de Diekirch, publicado pela RTL.

O tiro da polícia

"O condutor saiu então do carro e atacou os agentes da polícia com uma faca. No processo, um dos agentes da polícia utilizou a sua arma de serviço. O agressor foi gravemente ferido e levado para o hospital onde morreu mais tarde nessa noite", descreve o comunicado.

Vários vídeos da alegada operação policial no centro de Ettelbruck estão a circular nas redes sociais. Uma das gravações mostra o homem empunhando uma faca no ataque aos dois polícias e ignorando os avisos de "mãos no ar" ("D'Hänn an d'Luucht!"), refere o Wort. Noutro vídeo ouve-se o que parece o disparo de um tiro e noutros a ambulância já no local com vários agentes policiais.



O juiz de instrução da Diekirch e o procurador da República da Diekirch estiveram presentes no local, informa o comunicado do ministério público. "Foi aberta uma investigação judicial e a Inspeção-Geral da Polícia foi encarregada de prosseguir a investigação" sobre o sucedido", conclui o documento do parquet de Diekirch.

