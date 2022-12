A dupla de assaltantes continua a monte.

Crime

Assalto a estação de serviço em Dudelange

Redação A dupla de assaltantes continua a monte.

Na quinta-feira à noite, pouco depois das 23h35, duas pessoas assaltaram a estação de serviço da Route de Luxembourg, em Dudelange, ameaçando os funcionários com uma arma.

Acabaram por levar todo o dinheiro e fugiram a pé. A polícia foi chamada ao local e acabou por recolher a arma que, afinal, era falsa. Não há feridos a relatar.

As buscas não tiveram resultados imediatos, logo, as autoridades luxemburguesas abriram uma investigação e estão agora à procura de possíveis testemunhas que tenham estado perto da estação de serviço, entre as 23h15 e 12h15.

Descrição dos suspeitos

Um dos assaltantes estava vestido de preto e usava uma balaclava. O segundo usava calças de ganga azuis, casaco azul e tinha o rosto coberto com um lenço cinzento. Ambos falavam francês.

Em caso de qualquer informação útil, é possível entrar em contacto com a esquadra de polícia de Dudelange através do número (+352) 244 69 1000 ou por e-mail: Police.DUDELANGE@police.etat.lu. Por telefone, ligar para o 113.

