Assalto a bomba de gasolina em Hoscheid-Dickt

Roubo foi realizado ontem à noite por um assaltante que levou duas caixas registadoras e fugiu a pé em direção a Hoscheid.

Um indivíduo vestido com roupas desportivas de cor preta e usando máscara assaltou ontem à noite, perto das 22h30, a estação de combustíveis em Hoscheid-Dickt, roubando duas caixas registadoras e escapando-se em seguida.

O assaltante ameaçou os funcionários com uma arma e apoderou-se das caixas registadoras, colocou-as num saco vermelho e fugiu a pé em direção a Hoscheid.



Segundo a descrição apresentada à polícia pelos funcionários, trata-se de um jovem com idade entre os 25 e os 30 anos, com estatura entre 1,80 e 1,90 m, pele clara e que falava alemão com sotaque.



As autoridades solicitam que qualquer informação útil seja transmitida através do número de emergência da Polícia (113) ou para os serviços policiais de Diekirch (+352) 4997-8500.

