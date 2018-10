Roubo registou-se esta madrugada em Dudelange e os três mascarados usaram um carro com matrícula francesa para se escaparem.

Assaltantes em fuga após roubo em bomba de gasolina

Roubo registou-se esta madrugada em Dudelange e os três mascarados usaram um carro com matrícula francesa para se escaparem.

Três assaltantes mascarados atiraram um carro contra a montra de uma estação de serviço em Dudelange esta madrugada e estão em fuga, depois de se terem apropriado de cigarros e álcool.

De acordo com as autoridades, perto das três da manhã foi descoberto um veículo Citroën C3 branco com matrícula francesa que tinha sido lançado contra a montra para destruir a entrada de uma bomba de gasolina, assim permitindo que os ladrões entrassem. A polícia cercou o local, mas descobriu que os assaltantes já tinham fugido.

Após investigações, as autoridades ficaram a saber que se tratava de três assaltantes mascarados que usaram dois carros roubados, deixando um Citroën C3 no local e escapando num C4 com a matrícula francesa CP220FJ.

As investigações prosseguem e a polícia solicita que lhe sejam fornecidas mais informações através do número de emergência 113.





