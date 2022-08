Várias patrulhas policiais estiveram envolvidas na longa perseguição a três sujeitos suspeitos de terem roubado uma viatura.

Assaltantes detidos em perseguição policial com helicóptero no Luxemburgo

Várias patrulhas policiais estiveram envolvidas na longa perseguição a três sujeitos suspeitos de terem roubado uma viatura.

O alerta de que a viatura roubada tinha sido avistada em Schuttrange foi dado à polícia cerca das 14 horas de quinta-feira. De imediato, "várias unidades de intervenção com o apoio aéreo de um helicóptero da polícia" iniciaram a busca pela viatura roubada que circulava pelas ruas. Isso mesmo conta o relatório da policia do Grão-Ducado.

A viatura com três ocupantes foi avistada e uma patrulha da polícia iniciou então uma perseguição ao automóvel que circulava na rotunda de Sandweiler em direção à rotunda de Irrgärtchen, explicou a polícia.

Fuga a pé no Findel

A fuga continuou a polícia no encalço continuou pela Rue de Trèves, em direção ao Findel. Na rotunda do aeroporto, os suspeitos optaram por seguir em direção a Heienhaff. Uma má escolha pois foram surpreendidos por uma barreira na via que os impediu de continuar caminho.

Os três indivíduos abandonaram então a viatura fugindo a pé e tentando chegar à floresta. Sem sucesso. Várias patrulhas no local conseguiram detê-los e algemá-los, informa o relatório da polícia, adiantando que a referida viatura fora roubada na noite de 2 para 3 de agosto.

Os suspeitos foram presentes ao juiz esta sexta-feira. No interior da viatura foram encontrados diversos objetos roubados, indicou a polícia.

