Assaltantes apanhados em flagrante em Schrondweiler

Os dois homens ainda tentaram fugir, mas acabaram travados pelas autoridades.

Alertada pelos moradores da pequena aldeia de Schrondweiler, na comuna de Nommern, a polícia grã-ducal chegou poucos minutos depois às imediações da casa que foi assaltada esta sexta-feira.

A tentativa acabou frustrada. Em plena luz do dia, por volta das 19h, os dois assaltantes ainda tentaram escapar. Foram detidos não muito longe do local do crime.

De acordo com a RTL, os homens passaram a noite nos calabouços da polícia. Sujeitos à medida de coação, vão aguardar julgamento.

Entretanto, com a aproximação das férias de verão, as autoridades luxemburgueses recomendam prudência máxima para evitar assaltos. A ideia é que não ser perceba que não há ninguém em casa.

