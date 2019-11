A polícia lançou um apelo à população para encontrar um homem que domingo agrediu uma vítima para a assaltar no parque Vallée de la Pétrusse.

Assaltante fere mulher no rosto para lhe roubar telemóvel

A polícia lançou um apelo à população para encontrar um homem que domingo agrediu uma vítima para a assaltar no parque Vallée de la Pétrusse.

A polícia do Luxemburgo lançou um apelo à população para tentar encontrar um assaltante que domingo de manhã feriu seriamente uma mulher no rosto, desferindo vários golpes para lhe roubar o telemóvel.



Pelas 8h35 da manhã de ontem, domingo, a mulher estava no seu jogging matinal a atravessar a ponte pedestre, no Parque Vallée de la Pétrusse, perto da rua de Anvers, na cidade do Luxemburgo, quando um homem a agarra para a assaltar.

Ameaça com "arma branca afiada"

Perante a resistência da mulher, o assaltante agride-a com violência no rosto, dando-lhe vários “golpes”.

Depois, segundo o comunicado da polícia, ameaça-a com uma “arma branca afiada” exigindo à mulher o telemóvel que ela tinha no casaco.

O agressor atira a mulher ao chão para lhe tirar o telemóvel, só que a vítima começa a gritar alto “pedindo ajuda” e o assaltante foge, em direção à Rua de Anvers, deixando para trás o telemóvel.

Mulher transportada ao hospital

A Polícia é chamada e a mulher é transportada para o hospital para tratar os ferimentos. A polícia do Grão-Ducado iniciou as buscas para encontrar o assaltante, mas sem sucesso. E hoje lançou um apelo no seu site e na página do Facebook.

Apelo e descrição do assaltante

De acordo com a descrição que faz, o assaltante é “um homem de cor clara, com cerca de 30 anos, e mede 1,70 metro de altura. Tem cabelo castanho e na altura do assalto usava óculos e estava com um casaco escuro e um boné de inverno cinzento. Fala francês”.

Quem tiver alguma informação útil,a polícia pede para entrar em contacto com a polícia através do número de telefone 00 352 244 40 1000.