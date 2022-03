O suspeito disse ter perdido os documentos e pediu dinheiro à vítima para regressar à Irlanda.

Assaltado por homem que fingiu ter perdido os documentos em estação de serviço

Tiago RODRIGUES Um homem foi assaltado, no domingo à tarde, na estação de serviço de Berchem, na autoestrada A3. O suspeito disse ter perdido os documentos e pediu dinheiro à vítima para regressar à Irlanda.

Segundo a polícia, o assalto ocorreu no domingo, entre as 19h05 e as 19h30, na estação de serviço de Berchem, na autoestrada A3, em direção a França.

"A vítima foi abordada por um homem que falava inglês e que pediu uma grande soma de dinheiro, sob o pretexto de ter perdido os seus documentos e dinheiro e precisar de regressar à Irlanda", explicam as autoridades, em comunicado.



Quando a vítima recusou, o suspeito ameaçou-a com uma faca. "A vítima retirou então uma grande soma de dinheiro de uma caixa multibanco na estação de serviço e entregou-a ao agressor", acrescenta a nota.

O assaltante fugiu numa carrinha Ford preta, de um modelo mais antigo, com placas de identificação desconhecidas.

A polícia apela a que qualquer informação útil sobre o suspeito seja comunicada à esquadra de polícia de Réiserbann pelo número de telefone +352 244 61 1000 ou por correio electrónico - police.reiserbann@police.etat.lu.

