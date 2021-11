Dois indivíduos com uma barra de ferro ameaçaram e roubaram um transeunte antes de fugir, com dois outros cúmplices, na direcção da estrada para Longwy.

Violência

Assaltado na rua às 16h com uma barra de ferro

Quatro pessoas são procurados por ameaçar e roubar um homem na quinta-feira por volta das 16 horas na Rue de Bragance da capital. Este novo ataque violento foi noticiado esta sexta-feira pela polícia do Grão-Ducado.

Os factos ocorreram na quinta-feira, por volta das 16 horas, na capital, rue de Bragance. De acordo com as primeira informações, dois indivíduos com uma barra de ferro ameaçaram e roubaram um transeunte antes de fugir, com dois outros cúmplices, na direcção da estrada para Longwy, na posse de uma bicicleta Foi lançado um apelo às testemunhas para encontrar os agressores, que ainda se encontravam a monte na sexta-feira de manhã. Conseguiram escapar com o saco desportivo da sua vítima.

