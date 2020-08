Os ladrões estão em fuga e a polícia já abriu uma investigação do caso, a pedido do Ministério Público. As autoridades pedem às eventuais testemunhas que entrem em contacto pelo número 113.

Assaltado com explosivos multibanco em Weiswampach

Susy MARTINS

Uma caixa multibanco foi assaltada esta madrugada por explosão nas instalações do banco Raiffeisen, em Weiswampach, no norte do país.

Segundo a polícia grã-ducal, a explosão deu-se por volta da 1:40 desta quinta-feira.

Não há feridos a registar, no entanto a explosão deixou um rasto de destruição junto das instalações do banco. Os destroços foram catapultados a vários metros do local.

Para já, não se sabe ainda se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro.

Os ladrões estão em fuga e a polícia já abriu uma investigação do caso, a pedido do Ministério Público.

Qualquer informação sobre o caso deve ser comunicada à polícia, através do número de telefone 113.

No ano passado ocorreram vários assaltos a caixas multibanco, usando a mesma técnica dos explosivos, nomeadamente em Hosingen, Heiderscheid, Niederanven e Wincrange.



