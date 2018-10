Entre os que vivem com medo, aqueles que não resistem às drogas e as autoridades, é sempre de pessoas que se fala em primeiro lugar. Os números são crus e o combate ao tráfico parece interminável.

As várias faces da droga

Uma operação policial de larga escala contra traficantes de droga gerou enorme confusão em Esch-sur-Alzette não só devido aos meios utilizados, mas sobretudo em função do efeito-surpresa. Das diversas detenções efetuadas sobraram oito suspeitos que esperam por julgamento no estabelecimento prisional de Schrassig, mas há muito mais faces associadas ao fenómeno da droga e não apenas no Luxemburgo.

Desde logo quem convive de perto com a situação todos os dias. Na reportagem de Henrique de Burgo entre Esch-sur-Alzette e a cidade do Luxemburgo está expresso, por um lado, o medo dos moradores nas áreas próximas do epicentro da ação das autoridades que vão observando episódios de violência e crime com demasiada frequência para se sentirem tranquilos. Ou o medo de quem trabalha em permanência para que o seu negócio floresça e, de súbito, fica sujeito ao caráter discricionário de criminosos. Ou ainda empregados sujeitos a contínuas ameaças à integridade física.

Sobressaem não só preocupações individuais, mas, acima de tudo, as naturais angústias familiares. Crianças a caminho da escola que se cruzam com toxicodependentes enquanto estes se injetam é algo que não pode continuar. Também não é possível que cidadãos em deslocação para os respetivos trabalhos tenham de conviver com ambientes perigosos e deprimentes.

As operações policiais, com maior ou menor dimensão em função dos riscos associados, devem ter como prioridade impedir que subsistam questões como estas. Evitar que os traficantes de droga tomem conta de ruas e estabelecimentos é uma das missões das autoridades, não se perdendo de vista o necessário equilíbrio sempre que se trata de intervir nas rotinas de uma cidade e dos seus cidadãos. Uma questão óbvia, tão válida para o Grão-Ducado como para qualquer outra parte do mundo.

Outra vertente do fenómeno são aqueles que se tornam vítimas do vício, conforme se conta na reportagem realizada em Bonnevoie pela jornalista Paula Telo Alves. Entre as várias faces da droga, também contam as histórias de quem resvalou para o lado errado da vida, arrastado por amigos de muito tempo ou apenas de ocasião; de quem destruiu o seu pequeno mundo por não ser capaz de resistir à fatalidade da atração momentânea, transformada em irresistível canto de sereia que se torna permanente. E então tudo se sacrifica em nome de mais uma dose, de saciar o vício, de voltar a ser feliz nem que seja apenas por um fugaz instante. Até mendigar, cometer crimes ou prostituir-se se tornam recursos perante o desespero. É isso ou, como se relata na reportagem na sala de chuto em Bonnevoie, ficar doente. O paradoxo é evidente, porque drogar-se é estar em permanência exposto a doenças. E recuperar quem está nesta condição também merece o esforço que está a ser feito.

