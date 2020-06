Esta é uma das propostas do deputado David Wagner que defende ao Contacto rendas mais justas e acessíveis. "São os proprietários que têm de pagar as despesas às agências". Algumas medidas podem ser incluídas na reforma do arrendamento este verão.

“As rendas deviam ter como referência base os preços de 1995”

A lei do arrendamento no Luxemburgo vai ser alterada já este Verão. “Em princípio deverá ser em julho”, estima ao Contacto David Wagner, deputado do Déi Lénk. Ele próprio já apresentou duas propostas de lei para a reforma do arrendamento dado que a lei em vigor, de 2006, tem aspetos “bizarros” e "está mal elaborada". Como está redigida permite uma especulação imobiliária que gera preços exorbitantes de rendas, cujas famílias do Luxemburgo têm cada vez mais dificuldade em pagar.



“Já me foi pedido para algumas das minhas propostas de alteração serem incluídas no projeto de lei da reforma do arrendamento a apresentar pelo Governo. Claro que disse que sim”, conta David Wagner, porta-voz do Dér Lénk. Para David Wagner o que poderá acontecer é que uma das suas propostas de lei seja debatida ao mesmo tempo que o projeto de lei da reforma do arrendamento.

Foto: Guy Jallay

“Uma medida mais do que necessária. Urgente”, frisa este deputado que é também conselheiro da comuna da cidade do Luxemburgo.

Como funciona o preço referência?



Uma das propostas de David Wagner para tornar as rendas mais acessíveis e justas é que a “regra dos 5%” em que se baseia o cálculo dos preços pelo proprietário seja substituída.

O deputado apresenta a proposta de introdução de um “preço base de referência” nos cálculos do arrendamento. “Depois de muito pesquisarmos chegámos à conclusão de que o ano mais indicado para os preços de referência é o de 1995”, precisou este deputado justificando que, entre 1980 e 1990 houve uma estabilidade de preços, e que a especulação começou a partir de 2000.



Este preço referência seria um fator adicional, de ajustamento, como refere a sua proposta de lei 7257 de março de 2018, de alteração à lei do arrendamento em vigor.

“Este fator de ajustamento terá, portanto, de ter em conta a diferença entre o movimento dos preços dos imóveis residenciais e o movimento do custo de vida, sendo este último medido pelo índice de preços no consumidor. Este fator depende obviamente do ano de investimento e varia de acordo com a região”, lê-se no documento.

Comissão nacional de rendas

Este autor de duas propostas de lei propõe ainda a criação de “uma comissão nacional das rendas” que fiscalize os contratos de arrendamento e apoie juridicamente os inquilinos. Uma comissão independente das comissões de inquilinos dos conselhos municipais.

Outra das propostas do deputado do Déi Lénk é que sejam os proprietários que passem a pagar as despesas das agências imobiliárias sobre a procura de novos inquilinos para as suas casas. “Não faz sentido que sejam os inquilinos a pagar estes custos dado que o interesse de colocar a casa a arrendar é do proprietário”, vinca David Wagner. Em muitos outros países da Europa, como Portugal estas despesas são cobradas a quem quer arrendar a casa.

Casas vazias com impostos altos

Sobre os proprietários e suas propriedades e imóveis, David Wagner defende que as casas que se mantém vazias deviam ser taxadas, e com impostos elevados, assim como as propriedades que o proprietário não quer vender.

Mas com impostos altíssimos. Por outro lado, em certos casos, em que o proprietário não queira vender por especulação, por exemplo, a expropriação por justa causa poderia decorrer.

