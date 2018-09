Todos os partidos com assento parlamentar apresentam várias soluções para implementar nos próximos cinco anos, caso consigam lugar lugar no Governo. Construir em altura e mais habitação social são algumas das medidas mais populares entre os partidos.

As propostas dos partidos para o alojamento

Paula CRAVINA DE SOUSA









Déi Gréng

Construir habitação acessível, mas tendo em conta o ambiente em que se insere o imóvel. A prioridade será assim a criação de um ambiente em torno da casa que seja atrativo, com a construção de serviços a distância pedonal, zonas verdes, etc.

Construir mais habitação pública, dando prioridade à construção de casas para arrendar.

Assegurar que o valor a pagar pela agência imobiliária seja partilhado de forma justa pelo senhorio e pelo inquilino.

Reformar o imposto sobre imóveis, de forma a que o valor real do terreno e a sua utilização efetiva sejam tido em conta

Prestar outra forma de apoio financeiro à Agência Imobiliária Social para que os alojamentos vazios sejam atribuídos mais rapidamente a quem deles precisa

Controlar a evolução das rendas, recorrendo à lei se for necessário

DP

• Apostar na construção em altura, não nos bairros residenciais, mas sim nos novos, como por exemplo em antigas zonas industriais.

• Fazer um estudo para determinar as reais necessidades do país em matéria de alojamento.

• Aumentar a oferta de casas acessíveis para estudantes e perto dos campus.

• Criar guichet único para que os interessados se possam candidatar a casas de habitação social de modo mais simples.

• O DP rejeita qualquer imposto sobre proprietários com casas desocupadas e terrenos para construção que estejam vazios.

• Também não serão introduzidos novos mecanismos de expropriação. De acordo com o programa, o DP não quer prejudicar as famílias com terrenos para construção e que os queiram guardar para os seus filhos ou netos para construir casas para terceiros.

Déi Lénk

• Construir mais casas destinadas ao arrendamento e com preços acessíveis.

• Criar o serviço público da Habitação com o objetivo de coordenar a construção de alojamentos públicos, disponibilizar fundos públicos para a realização de projetos de construção de promotores públicos e das autarquias.

• Favorecer a construção de alojamentos para jovens, migrantes, idosos, pessoas com necessidades específicas.

• Aplicar uma taxa super-reduzida de 3% às empresas com despesas de construção de alojamentos sociais.

• Mobilizar as casas vazias.

ADR

• Mais habitação social para arrendamento.

• Obrigar as autarquias a dedicarem 5%

do seu parque imobiliário a habitação social.

• Os projetos de construção com mais de um hectare devem aumentar a sua percentagem de casas dedicadas a habitação social de 10% para 15%.

• Rever as regras do subsídio de arrendamento.

• Rever apoios públicos para compra da primeira habitação.

• O Estado deve ser fiador do comprador (no caso de primeira habitação e de ter rendimentos baixos), para que o banco possa conceder 100% do empréstimo.

• Aumentar o número de casas por hectare.

• Simplificar e facilitar as regras de poupança energética na construção.

• Taxa de IVA de 3% na construção de casas para arrendamento.

LSAP

• As taxas cobradas pelas agências imobiliárias não devem recair unilateralmente sobre os inquilinos.

• Simplificar o sub-arrendamento.

•Desenvolvimento de agências imobiliárias sociais.

• Criação de associações de construção municipais e intermunicipais que possam contribuir para aumentar a oferta e a desenvolver modelos de compra alternativos.

• Apoiar os inquilinos que não tenham capacidade para comprar casa própria.

CSV

• Apoiar a construção de habitação social, alojamento para idosos, pessoas com deficiência e estudantes.

• Aumentar a densificação populacional nos novos bairros.

• Promover a construção de casas mais pequenas e adaptadas às necessidades dos moradores.

• Os proprietários de terrenos para construção e de casas desocupadas serão penalizados com um imposto nacional.

• Introdução do princípio arrendamento-venda, com o objetivo de ajudar as jovens famílias e as pessoas com rendimentos médios a tornarem-se proprietários. O montante pago a título de renda será deduzido depois no preço de compra do imóvel.