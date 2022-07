Saiba os locais onde vai estar esta semana o "Impf-bus".

Covid-19

As próximas paragens do autocarro de vacinação no Grão-Ducado

Susy MARTINS

Com a introdução de uma quarta dose da vacina contra a covid-19 para as pessoas com mais de 60 anos, o Governo continua a incentivar a população a aderir à vacinação, tentando facilitar o máximo possível o acesso ao fármaco.

Desta forma, mesmo durante as férias de verão o autocarro de vacinação vai percorrer o país. Esta quarta-feira, a equipa de vacinação móvel está no centro comercial Belle Etoile, em Bertrange. Na quinta-feira segue viagem para o norte do país, para o centro comercial Knauf, em Pommerloch.

Na sexta-feira, o autocarro vai estar no sul do país, em Esch-sur-Alzette, em frente ao edifício da autarquia. A vacinação nos três dias ocorre entre as 12h e as 16h.

A iniciativa "Impf-bus" tem como objetivo incentivar quem ainda não foi vacinado contra a covid-19 ou quem precise de uma dose de reforço a fazê-lo de forma espontânea, sem necessidade de marcação prévia. Basta apresentar o cartão de Segurança Social.

Em paralelo, o centro de vacinação Victor Hugo, em Limpertsberg, vai estar aberto até 13 de agosto. Uma forma de facilitar o acesso ao fármaco contra a covid-19 e evitar longas filas de espera.



