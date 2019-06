Esta semana as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30° graus e terça-feira o país vai estar sob alerta laranja. Saiba aqui quais são as piscinas, parques aquáticos e lagos no país, para onde pode fugir ao calor sufocante.

As melhores piscinas e espaços para se refrescar no Luxemburgo

Esta semana as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30° graus e terça-feira o país vai estar sob alerta laranja. Saiba aqui quais são as piscinas, parques aquáticos e lagos no país, para onde pode fugir ao calor sufocante.

A onda de calor que está a assolar o Luxemburgo é provocada por um anticiclone situado acima da Escandinávia, que envia massas de ar quente e seco em direção ao Grão-Ducado. Esta segunda-feira, o país está sob aviso amarelo devido ao calor, avisa o instituto luxemburguês de meteorologia (Meteolux), e amanhã vai estar sob alerta laranja.

Praia vai chegar à cidade do Luxemburgo este verão, mar ainda não A autarquia da capital anunciou hoje que vai instalar uma "praia urbana" no centro da cidade, já a partir de julho.

Para toda a semana, são esperadas temperaturas máximas superiores a 30° graus, sendo que quarta-feira será o dia mais quente, com a temperatura máxima a atingir os 37° graus. Para "sobreviver" a esta onda de calor e aos raios de sol particularmente intensos, há muitos espaços onde se pode refrescar no Luxemburgo. Veja aqui as nossas sugestões dentro do país e descubra ainda no mapa outros espaços à volta do Luxemburgo:





Beaufort

Piscina exterior de Beaufort



87 Grand-Rue L-6310 Beaufort



Entrada: a partir de 5€



Betemburgo

Piscina interior "An der Schwemm"

10 rue J.H. Polk L-3275 Betemburgo

Entrada: a partir de 3,50€

www.an-der-schwemm.lu

Biwer

Piscina interior de Biwer



4 Schoulstrooss L-6833 Biwer

Entrada: a partir de 2,50€



www.biwer.lu

Colmar-Berg

Piscina interior "Den Nordpool"

Rue de l'Ecole L-7730 Colmar-Berg

Entrada: a partir de 3€



Diekirch

Piscina interior de Diekirch



Rue Joseph Merten, 9257 Diekirch

Entrada: a partir de 3€



Dudelange

Piscina exterior de Dudelange

70A rue du Parc, L-3542 Dudelange

Entrada: a partir de 5€

www.dudelange.lu

Echternach

Piscina exterior de Echternach

5 route de Diekirch L-6430 Echternach

Entrada: a partir de 2,50€

www.visitechternach.lu



Piscina interior de Echternach



2 place du Marché L-6460 Echternach

Entrada: gratuito

www.echternach.lu

Esch-sur-Alzette

Piscina interior de Esch

1 Place des Sacrifiés L-4115 Esch-sur-Alzette

Entrada: a partir de 4€

Esch-sur-Sûre

Lago de Haute-Sûre

15 route de Lultzhausen L-9650 Esch-sur-Sûre

Entrada: gratuito

https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/lakesrivers/le-lac-de-la-haute-sure



Grevenmacher

Piscina exterior de Grevenmacher

Rue Kurzacht L-6740 Grevenmacher

Entrada: a partir de 7€

www.grevenmacher.lu



Hosingen

Parque aquático "AquaNat'Our"

1A Centre Parc Housen L-9836 Hosingen

Entrada: a partir de 5,50€



www.aquanatour.lu



Larochette

Piscina de Larochette

Camping Auf Kengert L-7633 Larochette-Medernach

Entrada: a partir de 2,50€



www.kengert.lu

Luxemburgo

Parque aquático de Mersch Krounebierg

14 rue de la PiscineL-7572 Mersch

Entrada: a partir de 4€



www.krounebierg.lu

Piscina interior de Badeanstalt



12 rue des Bains L-1212 Luxemburgo

Entrada: a partir de 3,40€

Piscina interior de Belair



Rue d'Ostende L-2271 Luxemburgo

Entrada: a partir de 3,40€



Piscina interior de Bonnevoie



30 Rue Sigismond L-1133 Luxemburgo

Entrada: a partir de 3,40€

www.vdl.lu



Piscina interior da Coque



2, rue Léon HengenL-1745 Luxemburgo

Entrada: a partir de 4€

www.coque.lu

Piscina interior "Pidal"



Rue des Prés L-7246 Walferdange

Entrada: a partir de 5,50€

www.pidal.lu

Piscina interior de Steinfort

7A rue de Hagen L-8421 Steinfort

Entrada: a partir de 2,50€

www.steinfort.lu



Termas de Strassen



Rue des Thermes L-8018 Strassen

Entrada: a partir de 7€



www.lesthermes.net



Piscina "Syrdall"



3 Routscheed L-6939 Niederanven

Entrada: a partir de 4,50€



www.syrdall-schwemm.lu

Mondorf-les-Bains

Termas Mondorf Domaine

52 avenue des Bains L-5610 Mondorf-les-Bains

Entrada: a partir de 18,50€

www.mondorf.lu



Oberkorn

Parque aquático "Aquasud"

1 rue Jeannot KremerL-4671 Oberkorn

Entrada: a partir de 5€

https://www.vert-marine.com/aquasud-differdange-luxembourg/index.php



Rédange-sur-Attert

Piscina interior e exterior de Rédange

28 rue de la Piscine L-8508 Rédange-sur-Attert

Entrada: a partir de 3,50€



www.reidener-schwemm.lu



Remerschen

Lago de Remerschen

Breicherwee L-5441 Remerschen



Entrada: a partir de 5€

Remich

Piscina exterior de Remich

Route du Vin L-5549 Remich

Entrada: a partir de 7€



www.remich.lu



Rodange

Piscina "PiKo"

1 rue de la PiscineL-4846 Rodange

Entrada: a partir de 3,50€

Rosport

Piscina exterior de Rosport

Route d'Echternach L-6580 Rosport

Entrada: a partir de 4€

www.rosport-tourism.lu



Schifflange

Piscina interior de Schifflange

12 rue du Parc L-3872 Schifflange

Entrada: a partir de 3€



Troisvierges

Piscina de Troisvierges

20 Rue de Binsfeld L-9912 Troisvierges

Entrada: a partir de 4€



www.troisvierges.lu/sports-loisirs/infrastructures/piscines



Vianden

Piscina exterior de Vianden

Rue du Sanatorium L-9425 Vianden

Entrada: a partir de 5€



www.vianden-info.lu



Wiltz

Piscina exterior de Wiltz

46 rue Joseph Simon L-9550 Wiltz

Entrada: a partir de 4€



www.campingkaul.lu



Wincrange

Piscina interior de Wincrange

L-9762 Wincrange

Entrada: a partir de 3€



Wormeldange

Piscina interior de Dreiborn

Centro Escolar e desportivo L-5499 Wormeldange

Entrada: a partir de 2€



www.billek.lu/piscine

Cuidados a ter com o calor O Ministério da Saúde emitiu ainda vários conselhos: - Para além do álcool, evite beber café e chá (as bebidas ricas em açúcar ou cafeína têm efeito diurético) - Coma todos os dias frutas e legumes para recarregar o corpo em minerais - Evite sair à rua durante as horas mais quentes, se tiver mesmo que sair, mantenha-se à sombra e cubra a cabeça - Use roupas de cor clara, leves e que não sejam apertadas, de preferência de algodão ou linho - Evite o esforço físico intenso e atividades desportivas durante as horas de maior calor

