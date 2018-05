Não há equilíbrios possíveis com um desequilibrado como Trump. Para reforçar a posição perante o seu eleitorado toma decisões que desestabilizam o mundo e se traduzem em muitas vidas perdidas.

Editorial Luxemburgo 2 min.

As mãos sujas

Em dezembro, quando Donald Trump anunciou a insensata decisão – para lhe chamar o mínimo – de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, escolhendo transferir a embaixada norte-americana de Tel Aviv para aquela cidade, não faltaram avisos sobre o que isso implicaria: uma nova escalada de violência no Médio Oriente e um gravíssimo retrocesso no processo de paz israelo-palestiniano.

Enquanto se faziam os preparativos da inauguração da embaixada e Israel festejava os 70 anos da sua existência como Estado, milhares de palestinianos manifestaram-se, usando fundas com pedras e queimando pneus. Todos os que se aproximaram das barreiras de segurança foram considerados terroristas pelos governantes de Israel. E a resposta aos que protestavam chegou de um Exército israelita, equipado até aos dentes com moderno armamento, que disparou de forma indiscriminada, matando dezenas e ferindo milhares. O que isto diz de quem age desta forma está bem claro para todos.

Aos festejos de Estados Unidos e Israel em Jerusalém corresponderam dezenas de vidas perdidas e centenas de estropiados na Faixa de Gaza. A troco de quê? Do reforço da posição junto do seu eleitorado de um presidente incapaz e insano, cujas decisões são ditadas por um grupo de radicais da política norte-americana, tão ou mais loucos do que a mão que assina os documentos.

Numa cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas (judaica, islâmica e cristã), Israel tratou de instalar centros administrativos e governamentais como o próprio Knesset (Parlamento) e, segundo dados de um estudo oficial das Nações Unidas, tem 65% de judeus entre os 850 mil habitantes (há ainda 33% de muçulmanos e 2% de cristãos). Ainda assim, no difícil processo de paz, a discussão apontava para que Jerusalém Ocidental fosse capital israelita e a parte Oriental se tornasse a cidade mais importante do futuro Estado palestiniano.

Mas a loucura de Trump alimenta a ambição desmesurada de Netanyahu e companhia, portanto, procura-se a política do facto consumado para contrariar o histórico esforço de estabelecer a paz.

Depois de anunciar a saída norte-americana do acordo nuclear com o Irão, enviando novas ondas de choque para o escaldante Médio Oriente, Donald Trump deu outro passo contra qualquer esperança de clima pacífico.

Em poucos dias, do Irão à Palestina, Trump segue o caminho das armas e vai alimentando lobbies com vidas humanas e as mãos sujas de sangue. Neste caso, não está só, pois Netanyahu assume a responsabilidade mais direta no terreno pelo modo criminoso como são tratados civis que apenas pretendem manifestar-se e exercer o seu direito à indignação.

