As lojas e o comércio estão abertos o próximo domingo 6 de janeiro. Consulte aqui as informações sobre as carreiras de autocarro e as especiais para poder ir às compras comodamente.

As lojas estão abertas no próximo domingo na cidade do Luxemburgo

Parking Glacis – City Shopping Buss

A City Shopping Bus, carreira especial gratuita que liga o parking Glacis à rue Beaumont, faz um circuito aos sábados e domingos durante a abertura das lojas. Circula todos os 7 a 8 minutos, entre as 13.30 e as 18.30.

P+R Bouillon

A carreira 1/125 parte desde as 12.48 h, todos os 10 minutos, do parking Bouillon em direção à Gare e ao centro da cidade; para regressar as carreiras circulam desde as 13.05 até às 18.35. O parking Bouillon é gratuito durante 24 horas.

Parking Schuman

O parking Schuman, com 400 lugares de estacionamento, é gratuito nos sábados e domingos. A paragem de autocarro Fondation Pescatore, situada nas proximidades do parking, é servida pelas carreiras 1/125, 2, 8, 16, 18, 20 et 30, o que permitem aos passageiros acederem facilmente ao centro da cidade e à zona da gare.

Parking Stade

O parking Stade (route d’Arlon) é gratuito todos os sábados e domingos, é servido todas as meias horas, entre as 12.37 e as 18.07, pela linha 28 em direção ao centro da cidade e à gare. O regresso dá-se a partir da paragem da Gare Central cais 4, todos os 30 minutos entre as 13.01 e as 18.31.

P+R Howald, Lux-Sud

O parking Howald, Lux-Sud, é gratuito durante 24 horas, e é servido pela linha 21, que circula no domingo com a cadencia de 30 minutos, desde as 12.46 até às 18.16. Para o regresso, a paragem de partida é em Monterey cais 1 todos os 30 minutes entre as 12h58 e as 18h28.

