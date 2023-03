Os Fuesboken estiveram na estrada em Esch-sur-Alzette este domingo. Veja as imagens do cortejo.

Luxemburgo 15

Carnaval

As imagens do cortejo do Fuesent em Esch

O Escher Fuesent teve novamente lugar este fim de semana. O ponto alto foi o grande cortejo. A metrópole Minett esteve firmemente nas mãos dos tolos no domingo à tarde.

Mais de 60 associações com mais de 1.200 participantes fizeram parte do desfile. A procissão partiu da Rue Victor Hugo via Rue du Brill e Rue du Canal e terminou na Rue de l'Alzette, onde a festa continuou até à meia-noite na praça na Place de l'Hôtel de Ville. O DJ Christian du Coin e a banda de covers De Pänz asseguraram um bom ambiente.

15 Foto: Laurent Blum

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum

Já na sexta-feira, a noite brasileira foi celebrada no fundo da noite. No sábado à tarde, realizou-se a Kannerfuesbal, e à noite realizou-se a Fiesta Fuesta. O fim de semana foi animado em Esch.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto)

