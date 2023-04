O parque Ban vai ser inaugurado no dia 7 de junho.

As imagens do Ban de Gasperich, o maior parque da Cidade do Luxemburgo

Redação O parque Ban vai ser inaugurado no dia 7 de junho.

6 Foto: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Entre o novo quartel da CGDIS e as primeiras torres residenciais, o Parque Gasperich dará um novo impulso ao bairro. Ilustração: Cabinet Mersch Vista aérea do parque Ban de Gasperich, na fase de construção. Foto: Gerry Huberty

O Ban de Gasperich, maior parque público da Cidade do Luxemburgo - com uma área total equivalente a 24 campos de futebol - vai ser inaugurado no dia 7 de junho.



Um parque infantil, 600 árvores ou um lago de sete mil hectares são alguns dos componentes deste espaço verde da capital.

