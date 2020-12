O casal herdeiro do Grão-Ducado partilhou as imagens na manhã deste domingo.

As fotografias com o Príncipe Charles e a mensagem de boas festas

O casal herdeiro do Grão-Ducado partilhou as imagens na manhã deste domingo.

"O Grão-Duque herdeiro, a Grão-Duquesa herdeira e o Príncipe Charles desejam-vos boas festas de fim de ano", comunicou a corte através de uma publicação no Twitter.

Com a magia dos "momentos familiares", a mensagem partilha também fotografias do casal ao lado da árvore de Natal enquanto o príncipe parece brincar com as bolas coloridas.

Le Grand-Duc héritier, la Grande-Duchesse héritière et le Prince Charles vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et profitent de la magie de ces instants en famille pour partager avec vous ces nouvelles photos.



© MGD / S.Margue pic.twitter.com/dqaGnbqo1R — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 20, 2020





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.