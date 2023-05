Saiba onde vão estar os bloqueios e quais as alternativas.

As estradas que vão estar cortadas este fim de semana devido a obras

No próximo fim de semana, dois troços das estradas do Luxemburgo vão estar fechados ao trânsito devido a obras, avançou a Administração de Estradas e Pontes.

Parque de Gasperich

Por causa das obras do Parque Ban de Gasperich, a autoestrada A3 vai estar encerrada entre a rotunda de Gluck e o nó de Hesperange, durante todo o domingo, 7 de maio, todo o dia (das 6h às 24h).

O tráfego da rotunda de Gluck em direção ao cruzamento de Gasperich será desviado pela avenida de Kockelscheuer, a CR231 (avenida F.W. Raiffeisen) e o nó de Hesperange.

Tram

A pedido da Luxtram, a Administração de Estradas e Pontes vai bloquear uma parte do cruzamento de Grünewald, a partir de sexta-feira, 5, 22h00, até segunda-feira, 8, às 4h.

Troços bloqueados: a estrada de acesso à A1 na direção de Gasperich para Kirchberg e a rampa da A7 em direção ao nó de Grünewald em direção a Kirchberg.

O tráfego será desviado do nó de Grünewald, através da A1 em direção a Gasperich, do nó de Hamm, da A1 em direção a Trier e do nó de Kirchberg.

