Num momento em que 23 associações, sindicatos, partidos políticos e ONG escreveram a Xavier Bettel, reclamando que o próximo Governo tenha paridade entre mulheres e homens, o Contacto procurou explicações para a falta de mulheres em lugares de decisão. E há respostas de mulheres que decidem.

As escadas do poder têm mais obstáculos para as mulheres

Elisabete. Isabel. Laura. Natalie. Pouco importam os nomes. Quando se trata de lugares de decisão e poder no feminino, aquilo que pode fazer a diferença é a visibilidade, de acordo com quem tem experiência sobre o assunto. E isso é o que continua a faltar às mulheres, nas empresas como na política – num plano são poucos os exemplos que figuram em administrações; no outro, embora a lei tenha passado a determinar que as listas de cada partido para as eleições legislativas incluam 40% de mulheres, na ida às urnas do passado dia 14 foram escolhidas ainda menos do que em 2013 (ver texto ao lado).

Há 24 anos, Elisabete Soares veio para o Grão-Ducado para resolver problemas de saúde num país onde tinha família. Foi jornalista, mas os horários não lhe permitiam ser mãe e fez uma pausa. Seguiram-se quase dois anos como revisora e a entrada no Centre d’Initiative et de Gestion Locale (CIGL), uma empresa de inserção profissional, financiada por uma câmara e pelo Ministério do Trabalho, onde é diretora. “A administração tem dez homens e três mulheres”, constata a presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL).

Candidata pelo LSAP nas eleições autárquicas sem reunir votos suficientes para ser eleita, mostra-se muito crítica a propósito do que envolve a luta política. “O forte peso tradicional masculino tem abafado a representatividade feminina. Entretanto, descobriram mulheres que têm potencial, mas isso tornou-se apenas algo de bom tom, quase cosmética. E as candidatas de alguns partidos não são selecionadas por aquilo que têm na caixa craniana e sim por outros critérios que não vou mencionar. Pela minha parte, afasto-me para manter a imparcialidade”.

Vereadora na Câmara da capital, Isabel Wiseler-Lima salienta que “as mulheres têm menos visibilidade, eles afirmam-se mais e as mulheres que conseguem afirmação são muitas vezes criticadas por isso, ou seja, é uma questão da própria sociedade e da forma como esta olha para o assunto”. E como se altera a situação? “É nos partidos que se deve começar por dar mais visibilidade às mulheres. Esta cria-se ao longo dos anos e as mulheres chegam quase sempre mais tarde, enquanto os homens começam carreiras políticas mais jovens”.

“Uma das razões para haver menos mulheres eleitas nas recentes legislativas é a menor presença que têm nos debates, a falta de visibilidade e publicidade mediática”, comenta Natalie Silva, burgomestre de Larochette e lusodescendente mais votada nas recentes eleições legislativas depois de Félix Braz. “Se calhar também devíamos colocar quotas para as presenças nos debates”, acrescenta meio a brincar. A lei “não tem remédios mágicos, se houvesse teriam sido experimentados”, admite, considerando que uma divisão a 50% “talvez não seja realista”.

“A lei é ineficaz e o CSV foi contra, porque o sistema eleitoral permite o voto individual nos candidatos e, como os homens já têm maior visibilidade, são escolhidos em maior número. Não se trata de confiar menos nas mulheres, trata-se de menor visibilidade delas para se afirmarem”, defende Wiseler-Lima.

Presidente da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), Laura Zuccoli aponta: “As mulheres têm problemas se derem prioridade à carreira profissional, colocando os filhos em segundo plano, mesmo que as creches sejam numerosas e já exista licença paternal, porque o modelo familiar continua a ser o mesmo”.

Além disso, “nas empresas e mesmo nas estruturas da sociedade civil e na política é preciso estar muito disponível e ter forte preserverança para progredir, aceitar as críticas e manter a confiança nas suas capacidades. As mulheres têm muitas vezes o reflexo de se esquivar, de ficar na sombra e não reivindicar a paternidade de ideias e propostas”. E acrescenta: “Na nossa sociedade, a educação permanece ligada ao sexo e correntes políticas conservadoras remetem a toda a hora para a imagem da mulher no lar. É certo que as tarefas domésticas estão mais repartidas, mas é raro o homem que as assume para a mulher fazer carreira. No meu caso, porém, o meu marido não hesitou em ocupar-se da educação dos nossos três filhos e sempre me incentivou a dizer o que penso em público”.

Elisabete Soares compara as mentalidades luxemburguesa e portuguesa, considerando-as “muito próximas no plano cultural e religioso”, parecendo que, de um modo geral, “se sentem mais confiantes quando se trata de homens”. E elogia “as mulheres que participam porque se fazem ouvir e lutam”. Também considera que, “por vezes, há surpresas no sentido negativo com comentários infelizes” e algumas que “chegam a certos lugares porque se mostram submissas e dóceis”.

E, porque se trata de uma mudança que exige ação e tempo, Elisabete Soares destaca a necessidade de conjugar “educação cidadã, responsabilidade da sociedade civil e imposições legais” para que possam concretizar-se as devidas transformações.

Sacrifícios e caráter

Embora considere que o seu caso é diferente do de muitas mulheres, porque tem a possibilidade de deixar o filho ao cuidado do marido, Natalie Silva reconhece que “continuam a ser mais as mulheres que ficam em casa com esse e outros papéis”, o que lhes rouba tempo para o desempenho de funções de liderança.

Laura Zuccoli defende que “as mulheres devem ser valorizadas nos media não como objeto de desejo ou mãe amorosa e disponível, mas como ser humano com ideias que as defende em público. Por medo do controlo social muito forte no país, as mulheres não se atrevem a aparecer, pensam que nada têm a dizer de interessante ou que não estarão à altura. E aqui as escolas têm um papel a desempenhar, porque podiam criar comités paritários de alunos, formando raparigas na condução de discussões. Porque isto aprende-se e é preciso investir nestes programas”.

Revendo o seu percurso, Isabel Wiseler-Lima afirma que sempre se interessou por política, mas escolheu outra prioridade. “Quando acabei os estudos quis ter filhos e o meu marido [Claude Wiseler] queria seguir a carreira política, portanto, conjugámos as duas ideias. Fiz o meu trabalho no papel de professora, mas sempre como parte de ou a liderar projetos. Nas duas oportunidades em que podia ter um papel com mais poder dentro da escola, isso não foi possível em função dos filhos. Mas, quando eles saíram de casa para estudos no estrangeiro, e saíram muito novos, recebi um pedido para me candidatar ao conselho comunal. Como sempre disse que tinha ideias e gostava de colocar coisas em andamento, achei que não devia recuar – fui eleita à primeira e cumpri dois mandatos na oposição”, recorda. “Depois tive a possibilidade de entrar na equipa da direção da escola, um trabalho que me encheu de orgulho e que adorei. Seguiram-se as eleições em que fui a segunda eleita pelo CSV, entrámos na coligação, aceitei o cargo de vereadora e pedi a demissão da direção escolar”, recorda.

Zuccoli é oriunda de uma família italiana e o pai morreu quando era jovem. “A minha mãe lutou muito para me educar e garantir que fosse independente, porque, mesmo pensando que deveria casar-me e ter filhos, sempre quis que conseguisse um diploma. Na juventude tive dificuldades com o luxemburguês e senti vergonha, mas fui tendo cada vez mais luxemburgueses à volta, fiz estudos superiores e ganhei segurança a falar a língua. Depois, a entrada num movimento de juventude católica permitiu que ganhasse poder da palavra e argumentação. Na ASTI aperfeiçoei a defesa das minhas ideias perante pessoas de qualquer nível social”.

Num plano mais pessoal, Elisabete Soares deixa perceber como vai agindo para que a mudança comece em casa. “Tenho procurado educar o meu filho com um espírito aberto, sem misoginias, nem qualquer tendência para o feminismo ou machismo e explicando-lhe, por exemplo, a importância que as mulheres assumiram durante as guerras. Creio que é preciso um trabalho profundo das mães para que as próximas gerações melhorem”.

Isabel Wiseler-Lima conclui: “É uma questão de mentalidade que está a mudar e os casais jovens já partilham tarefas a ocupar-se das crianças. Os meus dois filhos que já são pais, por exemplo, exercem esse papel como as suas mulheres. Sempre considerei insuportável ouvir que ’os homens têm de ajudar’, uma vez que a responsabilidade é dos dois. É, portanto, também uma questão de ter consciência da linguagem e do modo como se dizem as coisas”.