As taxas de juro dispararam e originaram a queda dos preços no mercado da habitação. Contudo, é mais difícil obter um empréstimo, o que aliado ao agravamento da situação económica das famílias, leva-as a adiar o sonho de poder comprar casa no país.

As casas já estão mais baratas no Luxemburgo. É uma boa notícia?

Paula SANTOS FERREIRA

Ter casa própria no Luxemburgo é um sonho generalizado entre os residentes, como mostram várias sondagens. Um desejo sucessivamente adiado, devido aos custos elevadíssimos da habitação, num país pequeno, cuja solução possível é deixar o Grão-Ducado para comprar casa nos países fronteiriços. Finalmente, os preços do imobiliário estão em queda no país, o que não acontecia desde a forte crise de 2008, mas esta não é uma boa notícia.

Adquirir casa através de empréstimo bancário e pagar as prestações torna-se mais difícil, como explicam ao Contacto responsáveis do Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (Statec). Os economistas que lideram os estudos de conjuntura e previsões do Statec analisaram os “preços da habitação afixados nos anúncios imobiliários” e verificaram que, efetivamente, já “estão em queda”. Como explicam, recorreram aos “dados publicados pela Immotop que têm a vantagem de serem mensais e atualizados rápida e gratuitamente”.

Estes dados indicam um declínio anual de 5% em novembro de 2022, em comparação com novembro de 2021. Ainda este mês, o Statec irá publicar a evolução dos sobre preços de venda das habitações, num outro estudo, mais “fiável” e baseado em escrituras notariais, entre outros. “Apesar de metodologias diferentes, ambas as análises levam-nos a antecipar um claro abrandamento dos preços das habitações” no país, salientam.

Empréstimos mais difíceis

O problema é que as razões que originam este decréscimo são as mesmas que dificultam a aquisição da habitação, a começar pelo aumento das taxas dos juros para empréstimos imobiliários, já previstos, mas que ultrapassaram patamares relevantes.

A taxa fixa média concedida às famílias disparou para 3,16% em outubro, quando no início deste ano era de 1,42%, referem os dados do Banco Central do Luxemburgo (BCL), divulgados no passado dia 8. Na mesma tendência, a taxa variável subiu 2,26%, contra os 1,41% de setembro. “As taxas sobre empréstimos com períodos de fixação inicial muito longos, como 30 anos, podem ser muito mais elevadas”, salientou o BCL.

Menos procura para comprar

Taxas de juro mais elevadas conduzem a “um aumento dos custos dos empréstimos à habitação” e a um “endurecimento dos critérios para os empréstimos pelas entidades bancárias”, realça o Statec. Ou seja, torna-se mais difícil obter um crédito bancário, “devido à degradação das perspetivas de evolução económicas e do mercado da habitação”.

Também da parte das famílias este não é um bom momento para realizarem o sonho de adquirir casa própria: “Há menos procura por parte dos agregados familiares, o que pode estar ligado a uma degradação do seu contexto conjuntural, afetado por um forte aumento das despesas de consumo devido à elevada inflação, a par com a incerteza sobre as perspetivas de rendimento e de poder de compra”.

Desaceleração vai continuar

O abrandamento dos preços habitacionais dever-se-á manter. “Após um aumento de quase 14% em 2021, o Statec prevê um aumento de 6,4% no conjunto de 2022 e de apenas 0,8% em 2023”, estimam estes economistas.

Se, por um lado a especulação imobiliária perdura, pois “é indissociável do funcionamento das economias de mercado”, já a bolha imobiliária, gerada por aumentos bruscos e artificiais, poderá abrandar.

“A questão que frequentemente se coloca é a de uma bolha imobiliária, isto é, os preços da habitação aumentaram muito mais rapidamente do que indicam os determinantes habituais destes preços, nomeadamente, os preços dos terrenos, a pressão demográfica, o nível das taxas de juros, entre outros”, começam por definir os responsáveis do Statec.

Aumento recorde em 2020

Os preços da habitação no Grão-Ducado têm sido dos mais elevados da Europa, mantendo uma subida constante desde a crise de 2008-2009. Aliás, em 2020, os preços atingiram um aumento recorde de 14,5%, como descreve a nota de conjuntura de 2021 do Statec.

Em 2019 e 2020, o preço dos imóveis foi superior ao indicado pelos determinantes habituais, com as previsões de 2021 a apontar ser “provável que se verifique uma desaceleração para corrigir esta discrepância”. Apesar da queda dos preços imobiliários, a habitação vai continuar a ser a principal preocupação dos residentes no Grão-Ducado, num futuro próximo, estima o Statec.



