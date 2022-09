Só depois da reunião tripartida, a meio setembro, serão decididos os apoios à população para mitigar o aumento explosivo de preços de gás e eletricidade.

Crise energética

As ajudas para o aumento dos preços serão conhecidas a 18 de setembro

Paula SANTOS FERREIRA Só depois da reunião tripartida, a meio setembro, serão decididos os apoios à população para mitigar o aumento explosivo de preços de gás e eletricidade. E há que começar já a poupar no consumo.

Ao contrário do esperado, o primeiro-ministro Xavier Bettel e o ministro da Energia Claude Turmes não anunciaram apoios concretos para a população para combater o aumento enorme do preço do gás e da eletricidade.



“O governo prevê ajudas eficazes e rápidas para todos para fazer face ao aumento dos preços”, e do custo de vida, garantiu o governante na conferência de imprensa do início desta tarde. Mas tais medidas dependem das reuniões tripartidas com os parceiros sociais agendadas para 18, 19 e 20 de setembro e só depois de acordadas serão anunciadas.

Bettel: "Acesso à energia não pode tornar-se um luxo" O Governo deverá anunciar na próxima quinta-feira detalhes sobre o plano de poupança de energia.

Irão ser adotadas soluções de apoio à classe média, garantiu. “Não podemos permitir que o aquecimento dependa do vosso salário”, vincou realçando compreender o receio da população de ficar sem gás e do aumento dos preços energéticos.

“Compreendo o medo das pessoas e a preocupação perante estes aumentos e vamos encontrar soluções para a subida dos preços energéticos”, declarou Bettel salientando que os apoios a dar terão de partir do acordo das reuniões tripartidas.

Nesta crise e tempos que se adivinham, a segurança no aprovisionamento de gás é “a prioridade”, disse. Embora o Luxemburgo esteja com um bom nível de reservas de gás, como adiantou o ministro da Energia, o aprovisionamento e as medidas de contenção terão de ser tomadas em comum por todos os estados membros e não individualmente, Terá de ser uma solução europeia.

Crise energética. Verdes querem ajuda de 1.000 euros para famílias O partido justifica a sua proposta com o anunciado aumento brutal do preço do gás e também com o fim do desconto de 7,5 cêntimos na bomba, que terminou na quarta-feira.

Na próxima quinta-feira será conhecida a campanha de poupança de gás dirigida aos consumidores e a todos os setores. Claude Turmes recordou que esta campanha visa economizar 15% de gás, como foi decidido a nível da União Europeia.

Em breve, haverá reuniões extraordinárias entre os ministros europeus para se encontrarem soluções para manter o abastecimento de gás na Europa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.