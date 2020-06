O memorial ao pioneiro colonial Nicolas Cito, em Bascharage, foi alterado pelo coletivo Richtung 22 para lembrar que ele obrigou milhares de colonos a trabalhos forçados no Congo Belga.

Artistas 'prendem' escultura de colonialista luxemburguês

Paula SANTOS FERREIRA O memorial ao pioneiro colonial Nicolas Cito, em Bascharage, foi alterado pelo coletivo Richtung 22 para lembrar que ele obrigou milhares de colonos a trabalhos forçados no Congo Belga.

Numa parede do edifício do Licée Techenique pour Profissons de Santé, em Bascharage, encontra-se uma escultura redonda com o rosto do luxemburguês Nicolas Cito, (1866-1942) um pioneiro colonial no Congo Belga (1866-1942) e um dos responsáveis pela morte de milhares de colonos trabalhadores obrigados a trabalhos forçados na construção dos caminhos de ferro dessa colónia.

Para o coletivo de artistas Richtung 22, esta homenagem do Luxemburgo a este engenheiro chefe da sociedade belga das linhas férreas da colónia não faz sentido e em tempo de manifestações e protestos 'Black Lives Matter' decidiram intervir neste memorial ao colonialista, conforme escreve o Wort.

Embalados pelas intervenções a estátuas de personalidades colonialistas e esclavagistas pelo mundo, algumas foram mesmo derrubadas e destruídas, nos EUA e Londres, por exemplo, o Richtung 22 decidiu colocar grades vermelhas à frente da escultura de Nicolas Cito e tornar vermelha água que faz parte da estrutura. O pioneiro Cito ficou assim 'preso' e a água manchada do sangue das milhares de mortes de colonos a quem ele obrigou a trabalhos forçados no Congo belga, como mostra o coletivo na sua página do facebook.

Antuérpia retira estátua do rei Leopoldo II e Londres reavalia retirada de símbolos esclavagistas Protestos recentes contra o racismo relançaram a discussão sobre a remoção de símbolos coloniais de repressão e escravatura de outros povos das cidades.

Deste modo, declaram querem assim contribuir para "estabelecer uma cultura europeia de recordação na qual a vida negra também está incluída", com os piores momentos de escravatura e outras atrocidades a seres humanos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.