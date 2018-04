Os preços do imobiliário no Grão-Ducado não param de aumentar. Para arrendar um T0 no país é preciso dispor de um orçamento superior a 900 euros.

Arrendar um T0 no Luxemburgo custa quase 1.000 euros

Os preços do imobiliário no grão-ducado não param de aumentar.

Para arrendar um T0 no país é preciso dispor de um orçamento superior a 900 euros. A média nacional da renda que os senhorios pedem por um estúdio é exatamente de 935 euros.

Segundo os dados do atHome.lu, as rendas dos T0 e T1 (apartamento com um quarto) foram as que registaram as maiores subidas nos últimos 12 meses (entre março deste ano e o mesmo mês de 2017). O valor médio das rendas dos apartamentos com um quarto aumentou 4% e o dos estúdios 5%.

Para arrendar um apartamento – a partir de um cálculo sobre todo o tipo de superfície – é preciso pagar 1.385 euros por mês. No caso das casas, o valor médio nacional da renda é de 2.498 euros.